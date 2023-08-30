Мнение: Доля столичного населения, сколько зарабатывают москвичи, треть таджиков живёт в России

1. У нас часто жалуются на высокую степень централизации в России: мол, без Москвы якобы ничего не решается, там сходятся все денежные потоки, в итоге вся страна стремится переехать в Москву, которая раздувается и раздувается, словно резиновая… В действительности, однако, наша столица не столь уж велика в относительном измерении по сравнению с большинством других столиц в Европе. На заглавной карте показана доля населения столичных городов и регионов по отношению к общему населению европейских стран (ссылка).



В Москве и Московской области проживает лишь около 13,5% россиян, что является весьма скромным показателем. Доля столичного населения гораздо выше во всех странах Северной Европы, в Балканских странах, во многих странах Центральной Европы, а также в Португалии. Москве ещё явно есть куда расти. К примеру, если брать пример с Британии, население Москвы и Подмосковья следует довести до 30 млн человек.

2. В Сети выложили резонансный ролик о зарплатах жителей Москвы. Если верить проведённому на улице опросу, заработок в сотни тысяч и даже миллионы рублей в месяц – абсолютно нормальное явление для жителей центра столицы (ссылка):



Жители центра Москвы в ходе уличного опроса назвали сумму своего ежемесячного заработка. Некоторые из них заявили о многомиллионных доходах. Ролики опубликовали в Telegram-канале «Новости «Москвы».

«В сезон зарабатываю 200-300 тысяч рублей», — заявил 17-летний подросток, занимающийся продажей посуды в районе Патриарших прудов.

Другая участница опроса заявила, что зарабатывает в среднем около 2-3 миллионов в месяц, однако не так давно ей удалось заработать 18 миллионов. Она пояснила, что занимается иностранной недвижимостью.

Молодая клинический психолог зарабатывает в Москве около 300 тысяч рублей в месяц, а ее знакомая, владеющая компанией по дизайну интерьера, — больше одного миллиона. Молодой мужчина, дизайнер бренда одежды также зарабатывает больше миллиона ежемесячно. По его словам, в час ему платят восемь тысяч рублей.

Еще один участник опроса, занимающийся криптовалютой, заявил, что его доход составляет от одного до семи миллионов рублей.

«Оскара всем!», «Для Москвы 200 тысяч — это идеально. Меньше — это выживание», «Большинство говорят дичь, так что верить, наверное, не стоит», «Налоговая вошла в чат», — прокомментировали ролики пользователи сети.

Впрочем, полагаю, это сбор вишенок, «черри-пикинг». Средняя зарплата по Москве — 123 тысячи рублей, при этом за эти деньги работодатели требуют работать. Кто-то получает и больше, не спорю, однако примерно две трети москвичей всё же получают ниже средней.

3. Если верить социологам из Академии наук, чего я делать без дополнительной проверки не стал бы, почти треть населения Таджикистана живёт в России. Или четверть, смотря кем считать переехавших в Россию персов — жителями Таджикистана или уже нет (ссылка):

Судя по последним опубликованным данным от ИС РАН, около 3 миллионов уроженцев Таджикистана проживают в России. Если вспомнить сообщения 2021 года, то также говорилось о Таджикистане, как об основном миграционном доноре для России (источник: ТАСС).

Судя по всему, не вся часть из этих трех миллионов проживает в Российской Федерации на постоянной основе — как и большинство мигрантов из Средней Азии, таджики приезжают в Россию на заработки, причем в основном с самые богатые и крупные регионы страны, в первую очередь в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.

К слову, число проживающих временно или постоянно в России уроженцев Таджикистана больше, чем население той же Новосибирской области. Это также более половины от населения Санкт-Петербурга (около 5,6 млн) или Краснодарского края (около 5,8 млн жителей).

Пожалуй, Таджикистан выиграл бы, если бы не стал отсоединяться от России в 1992. Но, с другой стороны, тогда местные власти не смогли бы наслаждаться статусом правителей независимого государства. С третьей стороны, общей границы с Россией у Таджикистана нет — между нами расположен Узбекистан.