Рупор кремлевской пропаганды: Медаль “78 лет Победы над Японией”

Памятная медаль "78 лет победы над Японией".

Товарищ Сталин снова с нами. Как и на оригинальной медали, которая вручалась отличившимся при разгроме империалистической Японии в 1945 году.

С этого года Россия официально возобновляет празднования победы над Японией. Этому предшествовали годы продавливания этой темы в обществе. Благодаря СВО эта дата снова вернулась в наш календарь.

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