 

Рупор кремлевской пропаганды: Медаль “78 лет Победы над Японией”

30.08.2023, 19:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Памятная медаль "78 лет победы над Японией".

Товарищ Сталин снова с нами. Как и на оригинальной медали, которая вручалась отличившимся при разгроме империалистической Японии в 1945 году.

С этого года Россия официально возобновляет празднования победы над Японией. Этому предшествовали годы продавливания этой темы в обществе. Благодаря СВО эта дата снова вернулась в наш календарь.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Вице-премьер Новак: Россия продлевает добровольное сокращение экспорта нефти

30.08 / Евросоюз сокращает использование ископаемых видов топлива

30.08 / Число оранизаций, занимающихся нелегальным трудоустройством самозанятых граждан, снижается

30.08 / Россия использует застрявшие в индийских банках рупии для закупки говядины

30.08 / Людей с нарушением мелкой моторики станут лечить с помощью стаканов

30.08 / Мнение: Очевидная агония?

30.08 / Частное военное кладбище «Вагнера»

30.08 / Американский генерал: инопланетяне нападут на Землю накануне президентских выборов в США

30.08 / Startup Fairphone презентовал Fairphone 5 с 5-летней гарантией

30.08 / “Обращаюсь с просьбой” – Долина срочно ищет недвижимость в аренду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика