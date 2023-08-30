Вице-премьер Новак: Россия продлевает добровольное сокращение экспорта нефти

Вице-премьер РФ Александр Новак объявил о возможности продления добровольного сокращения экспорта нефти до октября. Согласно его заявлению, в сентябре РФ намерена уменьшить экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем июня, когда страна ещё не сокращала объёмы поставок на мировые рынки.

“Мы тщательно анализируем ситуацию, следим за рынком и постоянно взаимодействуем с партнёрами из других стран”, – пояснил Новак в беседе с журналистами (цитата по “Интерфаксу”). Он добавил, что на данный момент нет возможности предвидеть будущие решения.

Новак подчеркнул, что текущая политика сокращения экспорта нефти оправдывает себя. “Мы начали уменьшение поставок на экспорт ещё в июле. Таким образом, сокращение в сентябре будет над июнем, учитывая предыдущие сокращения. Мы обеспечиваем снижение поставок относительно предыдущих месяцев”, – подчеркнул Новак. Он также сообщил, что РФ успешно выполнила свои обязательства по сокращению добычи нефти в августе в рамках соглашения ОПЕК+.

Экспорт российской нефти по морю сократился в августе до 2,94 млн баррелей в сутки, что стало минимумом в этом году. Этот показатель оценивается компанией Kpler, ссылаясь на статистические данные. РФ поставляла меньше нефти по морю только в декабре 2022 года (2,91 млн б/с), когда ЕС и G7 ввели ограничения на цены на российскую нефть. В июле текущего года морской экспорт из РФ составил 3,1 млн баррелей в сутки.

Таким образом, РФ сократила экспорт нефти на 500 000 баррелей в сутки, в большей степени благодаря уменьшению отгрузок по морю. Это решение было анонсировано правительством в начале июля, как часть общих усилий по стабилизации цен на нефть в сотрудничестве с Саудовской Аравией, которая также добровольно сократила добычу на 1 млн баррелей в сутки в июле и августе.

Согласно Международному энергетическому агентству, доходы РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов в июне упали почти вдвое по сравнению с прошлым годом. РФ также сократила морской экспорт нефти в августе, снизив объём до 2,94 млн баррелей в сутки.

Подробнее читайте в статье “Нефть выходит из баланса”.