 

Евросоюз сокращает использование ископаемых видов топлива

30.08.2023, 19:33, Разное
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Снижение выработки электроэнергии из ископаемых видов топлива в Европейском союзе (ЕС) стало заметным трендом за первое полугодие этого года. По данным доклада от Ember Climate, уровень производства упал на 17% по сравнению с предыдущим годом. Всего страны ЕС получили 410 ТВт•ч электроэнергии из ископаемого топлива, что составило 33% от общего объема энергопроизводства. Этот показатель стал самым низким с начала статистического учета в 2000 году.

Основной фактор, внесший вклад в этот сдвиг, — уменьшение использования угля. Генерация электроэнергии на угольных станциях снизилась на значительные 23%, что авторы доклада описывают как “ошеломляющий” падение. Интересно, что доля энергии, полученной из угля, в мае впервые упала ниже 10% за всю историю наблюдений. Использование газа также сократилось на 13% в первой половине года.

Однако, противоположная тенденция наблюдается в области возобновляемой энергетики. Доля энергии, полученной из солнечных и ветровых источников, выросла на 13% и 5% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Производство электроэнергии на гидроэлектростанциях также увеличилось на 11%. Вместе с тем, объемы производства на атомных электростанциях упали на 4%, однако авторы исследования ожидают их роста во второй половине года.

Значительные перемены произошли и в плане доли возобновляемой энергии. Всего 17 стран ЕС установили новые национальные рекорды по этому показателю. Особенно выделяются Португалия и Дания, где доля возобновляемой энергии впервые достигла 75% от общего объема электроэнергии.

Эксперты указывают, что рост доли возобновляемой энергии обусловлен значительным подорожанием ископаемого топлива. Это связано с военным конфликтом на Украине, начавшимся весной прошлого года, и последующим снижением энергопотребления странами. В результате, потребление энергии в странах ЕС за первое полугодие текущего года снизилось до рекордно низких 1261 ТВт•ч.


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