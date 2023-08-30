 

Михаил Мишустин и Андрей Воробьев дали старт работы обновленной подстанции “Пахра” в Домодедове

30.08.2023, 19:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На торжественной церемонии открытия присутствовали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, зампредседателя правительства Александр Новак, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев и генеральный директор «Россети» Андрей Рюмин.

Михаил Мишустин подчеркнул важность проекта для обеспечения бесперебойной электроэнергией Москвы и Московской области.

«Речь идёт не только о сложном оборудовании, но и, что очень важно, о полностью отечественном программном обеспечении, которое здесь применено для промышленной автоматизации и дистанционного управления», – заявил он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что такие инфраструктурные объекты, как «Пахра», заметно развивают всю Московскую агломерацию.

«Мы знаем, что 60% потребления электроэнергии в Подмосковье приходится на предприятия, на экономику. Здесь рядом в прилегающих территориях находятся индустриальные парки, которые ждут новых инвесторов, часть проектов уже реализуется. А это невозможно без инфраструктурных объектов – газа, электричества, дорог», – прокомментировал Воробьев.

В свою очередь, Андрей Рюмин, генеральный директор «Россетей», подчеркнул, что подстанцию можно считать полностью новой и теперь она способна обеспечить надежное электроэнергетическое снабжение Домодедова, Подольска, Троицка, Чехова и Серпухова.

Важно отметить, что подстанция «Пахра» входит в состав Московского энергетического кольца, которое включает девять питающих центров, распределительный центр ТЭЦ-26 и сети электропередачи протяженностью 376 километров.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Die Welt – наступают непростые времена — Европе грозит политический раскол

30.08 / Экс-сотрудник Госдепа – контрнаступление Украины обернулось для неё потерей людей и уничтожением техники

30.08 / “Школьная форма обошлась в 110 тысяч”: на что Бородина спустила деньги

30.08 / “Наслаждаемся”: Прилучный отдохнул с женой по методу Волочковой

30.08 / Как в Москве прощаются с режиссером Панфиловым: душераздирающие кадры

30.08 / Собянин: В Москве создается кинокластер мирового масштаба

30.08 / В Архангельске нетрезвый водитель сбил мать с грудным ребенком

30.08 / Запад плохо понимает русских — они не сдадутся и не допустят разрушения собственной страны

30.08 / Военные Габона положили конец 50-летнему правлению семьи Бонго Ондимба в бывшей французской колонии

30.08 / Большая дискотека Мосурбанфорума в “Лужниках” пройдет 2 сентября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика