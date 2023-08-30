 

Мнение: Очевидная агония?

30.08.2023, 18:45, Разное
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В ночь на 30 августа в Россию прилетели беспилотники.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с утра заявила, что атака беспилотников – «очевидна агония киевского режима, эта тупая ненависть и злоба. <…> Абсолютная тупиковость».

А в своем Telegram-канале Захарова написала: «… киевский режим с помощью беспилотников атаковал несколько объектов в ряде российских областей…. пострадавших, к счастью, нет. Вместе с тем налёты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты ещё раз подтверждают террористическую сущность киевского режима».

А еще Захарова написала, что «…пролететь такое расстояние без тщательно проработанного с учётом информации именно западных спутников украинские беспилотники просто не смогли бы».

Выходит, что «западные спутники» помогли разработать маршрут движения украинских беспилотников, неприкрытый российскими силами ПВО?

Лично я был всегда уверен, что границы России надежно защищены. Так защищены, что мышь не проскочит, комар не пролетит.

Именно это следует из докладов Минобороны. Все, что летело – не долетело. Все беспилотники ликвидированы.


отсюда

Но Захарова перечит Минобороны, пишет, что «… киевский режим с помощью беспилотников атаковал несколько объектов в ряде российских областей….». Выходит, что все-таки что-то и  долетело?

Нет ли в высказывании Захаровой дискредитации российской армии, а то и разглашения гостайны?

PS Кроме страницы в ЖЖ у меня есть каналы на YouTube и в Rutube.  Завел и  Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


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