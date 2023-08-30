“Наслаждаемся”: Прилучный отдохнул с женой по методу Волочковой

В последнее время многие поклонники перестали узнавать Павла Прилучного. Еще недавно артист не мог похвастаться репутацией примерного семьянина, но все изменилось, когда в его жизни появилась Зепюр Брутян. В 2022 году влюбленные сыграли свадьбу, а этой весной у них родился сын. Ранее в этот союз мало кто верил, но теперь трудно поспорить с тем, что рядом со второй супругой Прилучный преобразился во всех смыслах.

35-летняя звезда сериала “Мажор” выглядит счастливой как никогда. Актер проявляет себя как верный муж и заботливый отец, а поклонники не перестают восхищаться идиллией, которую тот демонстрирует в социальных сетях. Накануне в блоге Павла появился очередные трогательные семейные кадры.

Актер попал на камеру вместе с супругой во время совместного отдыха. На фото влюбленные развлекаются по методу Анастасии Волочокой. Ни для кого не секрет, что балерина – большая любительница париться в бане. Вот и Прилучный решил устроить им с женой подобное расславляющее времяпрепровождение.

Павел предстал на кадре полуобнаженным, а Зепюр – в бикини черного цвета. Влюбленные надели утепленные банные шапки и окунулись в бочку с водой. А на следующем кадре пару запечатлели на сеновале. В своем блоге Брутян рассказала о том, как прошел отдых. “Наслаждаемся чистым воздухом и отключаемся от повседневной суеты”, – подписала актриса один из кадров.

Очевидно, отдых вдвоем помог супругам расслабиться и восстановить силы. Вероятно, не зря Анастасия Волочкова постоянно призывает подписчиков париться в бане.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что жена Прилучного показала четырехмесячного сына на нежном видео.