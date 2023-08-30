 

Как в Москве прощаются с режиссером Панфиловым: душераздирающие кадры

30.08.2023, 18:05, Новости дня
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Великого режиссера Глеба Панфилова не стало 26 августа. Легенда кино скончалась в столичной больнице, где провела несколько недель. Сообщалось, что 89-летний сценарист боролся с последствиями геморрагического инсульта. Врачи делали все возможное, чтобы поставить его на ноги, но недуг взял свое.

Сегодня, как передает Пятый канал, состоялось прощание с мэтром театра и кино. Люди пришли на Новодевичье кладбище, чтобы проводить режиссера в последний путь. Отмечается, что после отпевания, которое началось в час дня, с кинодеятелем было разрешено проститься всем желающим.

Опубликованные кадры с прощальной панихиды оказались поистине душераздирающими. Так горько видеть людей в траурной одежде и черно-белый снимок режиссера, возвышающийся среди венков.

Внезапная кончина Глеба Панфилова стала большим потрясением для многих. Сердце людей разрывало горе не только из-за невосполнимой утраты, которую понес российский кинематограф, но и из-за воспоминаний о трогательной истории любви в жизни режиссера и его самой большой потере.

В начале этого года Глеб Панфилов похоронил супругу Инну Чурикову, в которой не чаял души. Кинодеятель пережил любимую жену на семь месяцев, и для некоторых это трагическое совпадение не стало удивлением. Ранее Никита Михалков заявил, что прекрасно понимал, что режиссер не сможет долго жить без супруги, с которой был буквально единым целым.


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