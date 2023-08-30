 

Частное военное кладбище «Вагнера»

30.08.2023, 17:40, Разное
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С сегодняшнего дня на Пороховском кладбище Петербурга разрешается прийти на могилу Евгения Пригожина, похороненного здесь в обстановке строгой секретности 29 августа.


Могила Евгения Пригожина на Пороховском кладбище. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

За последние четверть века в Северной столице никого не хоронили в атмосфере такой секретности, даже видных криминальных авторитетов — Константина Яковлева (Костя Могила), Романа Цепова и других.
Причины секретности в силовых структурах объясняли вероятностью провокаций, вплоть до попыток совершения терактов. А в городской ритуальной сфере и в Смольном — желанием родственников проститься с близким человеком в узком кругу.До момента завершения траурной церемонии прощания с Евгением Пригожиным держались в тайне точная дата (рассматривались сразу — 29, 30 августа и 2, 3 сентября), время (предать тело земле могли и ночью) и место погребения (официально были названы 5 вариантов, неофициально — еще больше).Нина Петлянова решала этот похоронный «ребус».

Источник: Новая газета


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