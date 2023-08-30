 

Американский генерал: инопланетяне нападут на Землю накануне президентских выборов в США

30.08.2023, 17:33, Разное
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Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) генерал Глен ван Хёрк не исключил, что сбитые недавно в воздушном пространстве США над Аляской, Канадой и озером Гурон неопознанные летательные объекты (НЛО) могут иметь внеземное происхождение.

По его словам, инопланетяне могут готовить масштабное вторжение, которое начнётся перед выборами президента США.

По мнению генерала, успешное отражение атаки инопланетных захватчиков помогло бы повысить рейтинг действующего президента Джо Байдена и «избежать повторения катастрофы 2016 года». После окончания сезона летних отпусков в сентябре-октябре следующего года прямо на лужайку Белого дома в Вашингтоне может высадиться инопланетный десант с целью захвата власти во всём мире, отметил он. Некоторые эксперты, впрочем, говорят, что для этого инопланетянам следует высаживаться в Израиле.

Слова генерала косвенно подтверждают некоторые государственные заказы – так, ряд киностудий Голливуда уже приступили к съёмкам тематических документальных блокбастеров за счёт бюджета. В свою очередь крупнейшая оружейная фирма Lockheed Martin, согласно отчёту за первый квартал, разрабатывает «декоративно-боевые лазерные бластеры в двух типоразмерах».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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