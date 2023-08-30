 

Startup Fairphone презентовал Fairphone 5 с 5-летней гарантией

30.08.2023, 17:05, Разное
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Startup Fairphone представил инновационный смартфон Fairphone 5, обладающий модульной структурой, долгоживущей 5-летней гарантией и обновлениями до 2033 года. Эту информацию пишет ресурс Android Authority.

Основной принцип, на котором строится Fairphone 5, – это обеспечение непрерывной поддержки. Вдобавок к стандартной 5-летней гарантии, производитель обещает выпускать обновления операционной системы Android в течение пяти лет и предоставлять восемь лет обновлений безопасности. К тому же, планируется расширение срока поддержки до 10 лет.

Особое внимание уделено ремонтопригодности смартфона. Инновационный модульный дизайн Fairphone 5 состоит из десяти компонентов, обеспечивая легкость в замене практически любой детали. Выделяется съемный аккумулятор, который можно поменять буквально за считанные секунды, подобно старым моделям телефонов.

В остальных аспектах, Fairphone 5 представляет собой типичный смартфон среднего бюджета. Он оснащен 6,46-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2770×1224 пикселя. Фронтальная панель защищена закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Основная камера с разрешением 50 Мп, дополненная оптическим стабилизатором, дополняется ультраширокоугольным модулем также на 50 Мп. На передней стороне размещена селфи-камера с разрешением 50 Мп.

Отличную производительность смартфону придает чип Snapdragon QCM6490, аналог Snapdragon 778G. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенной – 256 ГБ, с возможностью расширения с помощью microSD.

Заменяемая батарея емкостью 4200 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Среди других характеристик следует выделить защиту от влаги по стандарту IP55, наличие стереодинамиков, встроенного сканера отпечатков пальцев в кнопке питания, модуля Wi-Fi 6E и поддержку двух SIM-карт (физической и eSIM). Смартфон работает под управлением Android 13.

Стоимость Fairphone 5 оценена в €699 (примерно 72,3 тыс. рублей). На данный момент смартфон доступен только для предварительного заказа. Ранее компания Xiaomi отказалась от поддержки четырех своих популярных моделей смартфонов.


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