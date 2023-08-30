 

“Обращаюсь с просьбой” – Долина срочно ищет недвижимость в аренду

30.08.2023, 16:50, Разное
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По крайней мере, она не одна пытается разрешить накопившиеся проблемы. Часть забот на себя взяла дочь певицы Ангелина. Наследница является программным директором музыкальной академии, которую возглавляет Лариса Долина, оттого и вносит личный вклад в общее дело.

В преддверии нового учебного года семейный бизнес требует особенного внимания. Сейчас исполнительница шлягера “Погода в доме” крутится как белка в колесе. В частности, Лариса Долина срочно ищет недвижимость в аренду. “Квадраты” нужны для учебных занятий, ведь с 25 сентября ее ученики начнут посещать академию.

“Обращаюсь с просьбой к тем, кто может помочь в поисках пространства в Москве”, — написала в телеграм-канале Лариса Долина. Кроме того, она перечислила пожелания из разряда требований. Это не только высокая транспортная доступность в течение дня и близость к центру. Важна звукоизоляция и хорошее состояние недвижимости.

Звезде требуется ряд отдельных пространств в одной локации или рядом. Там Лариса Долина хочет проводить не только музыкальные дисциплины. В планах уроки по актерскому мастерству, хореографии. В помещении для подвижных занятий должно быть специальное напольное покрытие, зеркала, а если будут станки — замечательно. Певица будет рада и наличию душа, все-таки заботится о комфорте своих подопечных.

Между тем сайт “Вести Подмосковья” передает, что спрос на квартиры-студии в Москве за июль вырос на 21%. Остается надеяться, что Лариса Долина быстро найдет идеальный вариант аренды по умеренной цене.


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