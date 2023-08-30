Журнал «Горби»

Вышел первый номер журнала «Горби» / Gorby — журнала о том, как останавливать войны.

Несмотря на многочисленные попытки, Роскомнадзор не зарегистрировал журнал «Горби»/Gorby как СМИ на территории РФ. Проясним: у создателей журнала нет второго гражданства! Роскомнадзор требует справку об этом, но ни один орган власти в РФ таких справок не дает.Плановое безумие этого отказа укрепило наше желание делать нормальный журнал. Чтобы не нарушать репрессивные законы, мы вынуждены ограничить тираж 999 экземплярами, это разрешено. Но поступят эти 999 действительно в свободную продажу, каждый из них — «номерной».

🖊Обладатели журнала #203 (2.03 — день рождения Горбачева) и журнала #501 (5.01 — день рожденья Р.М Горбачевой) получат книги Михаила Горбачева с его личной подписью.Купить этот журнал, который стал благодаря Роскомнадзору библиографической редкостью в день его выхода, можно в магазине редакции 👉 https://novayagazeta.shop/new2023

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