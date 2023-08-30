 

“Начинают бушевать гормоны”: побег 16-летней фигуристки Горбачевой объяснила тренер

30.08.2023, 15:35, Новости дня
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16-летняя звезда спорта пропала с радаров 28 августа. Сутки перепуганная мать девочки и специалисты разнообразных ведомств занимались поисками. Поговаривали, будто фигуристка Алина Горбачева поссорилась со своей наставницей, у которой жила много лет, оттого и решила исчезнуть.

К счастью, уже 29 августа пропажу обнаружили — в кинотеатре. Чемпионка призналась, что ночевала в подъезде, а причину своего побега озвучивать не стала. Поэтому Пятый канал связался с тренером и психологом фитнес-центра Марией Волынкиной. Она объяснила дерзкий поступок юной особы.

По словам эксперта, в подростковом возрасте детям тяжело и физически, и психически — растет организм. Алина Горбачева как раз находится на этапе формирования взрослой личности.

“Начинают потихонечку бушевать гормоны. И девочка превращается уже в девушку”, — поделилась мнением тренер.

По мнению Волынкиной, побег фигуристки связан с нехваткой внимания к ее персоне. Подросткам очень важно быть услышанными, понятыми, высказываться близким и делиться с ними внутренними переживаниями. Поэтому Алина Горбачева, вероятнее всего, выразила протест, не получив достаточной поддержки от взрослых.


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