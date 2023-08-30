«Сатанинская нейросеть», уничтоженная холопами Германа Стерлигова, оказалась электроподстанцией 1989 года
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Предприниматель Герман Стерлигов накануне сообщил, что его холопы по его приказу уничтожили «сатанинскую нейросеть», работавшую неподалёку от посёлка Барвиха. Однако сотрудники местной энергокомпании описывают инцидент иначе: по их словам, лица, похожие на бездомных, расколотили электрическую подстанцию, работавшую с 1989 года и намеченную к замене в 2024 году.
Согласно версии Стерлигова, изложенной им в Facebook, недавно ему сообщили о том, что неподалёку заработала «сатанинская нейросеть класса «Б», призывающая нечисть и оскверняющая святые места в радиусе до 200 км». Он направил туда десяток душ, пообещав им взамен разыграть среди них вольную в смертельном поединке. Спустя день они вернулись отдельными группами и сообщили, что дьявольская машина побеждена и больше не гудит, а вокруг снова поют птицы и жужжат пчёлы.
В то же время пресс-служба «Мособлэнергосбыта» сообщила, что 28 августа неизвестные лица, напоминающие бездомных, пробрались с мотыгами на территорию электроподстанции, и повредили оборудование, а также украли два мотка алюминиевого кабеля. Когда на место прибыл охранник, холопы разбежались по окрестным лесам. В результате были обесточены 64 частных дома, но их в течение нескольких часов подключили к другой подстанции.
«Мы рассматриваем возможность обратиться в органы, но неясно, будут ли у этого дела перспективы, – признаётся пресс-секретарь энергокомпании Арсений Бельфегоров. – Это обычная подстанция, причём достаточно старая. Четыре года назад у неё истёк расчётный срок службы, а в 2024-м мы её хотели целиком заменить. Откровенно говоря, судиться из-за этого старья попросту лень».
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет