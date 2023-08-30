«Сатанинская нейросеть», уничтоженная холопами Германа Стерлигова, оказалась электроподстанцией 1989 года

Предприниматель Герман Стерлигов накануне сообщил, что его холопы по его приказу уничтожили «сатанинскую нейросеть», работавшую неподалёку от посёлка Барвиха. Однако сотрудники местной энергокомпании описывают инцидент иначе: по их словам, лица, похожие на бездомных, расколотили электрическую подстанцию, работавшую с 1989 года и намеченную к замене в 2024 году.

Согласно версии Стерлигова, изложенной им в Facebook, недавно ему сообщили о том, что неподалёку заработала «сатанинская нейросеть класса «Б», призывающая нечисть и оскверняющая святые места в радиусе до 200 км». Он направил туда десяток душ, пообещав им взамен разыграть среди них вольную в смертельном поединке. Спустя день они вернулись отдельными группами и сообщили, что дьявольская машина побеждена и больше не гудит, а вокруг снова поют птицы и жужжат пчёлы.

В то же время пресс-служба «Мособлэнергосбыта» сообщила, что 28 августа неизвестные лица, напоминающие бездомных, пробрались с мотыгами на территорию электроподстанции, и повредили оборудование, а также украли два мотка алюминиевого кабеля. Когда на место прибыл охранник, холопы разбежались по окрестным лесам. В результате были обесточены 64 частных дома, но их в течение нескольких часов подключили к другой подстанции.

«Мы рассматриваем возможность обратиться в органы, но неясно, будут ли у этого дела перспективы, – признаётся пресс-секретарь энергокомпании Арсений Бельфегоров. – Это обычная подстанция, причём достаточно старая. Четыре года назад у неё истёк расчётный срок службы, а в 2024-м мы её хотели целиком заменить. Откровенно говоря, судиться из-за этого старья попросту лень».

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