Запад плохо понимает русских — они не сдадутся и не допустят разрушения собственной страны

США и их союзники не осознают, что сохранение единства страны является важнейшей задачей для российского народа. Поэтому попытки разделить страну и сместить её руководство с помощью украинского конфликта обречены на провал, заявил в интервью Такеру Карлсону премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

ВИКТОР ОРБАН, премьер-министр Венгрии: Это трагедия для Украины. Но у них солдаты закончатся раньше, чем у русских. А в конечном итоге самым важным будет количество сухопутных войск. А русские гораздо сильнее и многочисленнее, чем украинцы.

То есть их больше. Намного больше.

ВИКТОР ОРБАН: Иными словами, стратегия, которую мы поддерживаем, является плохо продуманной.

То есть, если администрация Байдена заявила, что наша цель — победить Россию, вызвать смену режима, убить Путина и отстранить его от власти…

ВИКТОР ОРБАН: Они, вероятно, неправильно понимают русских. Вы знаете, понять русских непросто. Особенно если вас с Россией разделяет океан. Когда мы — я имею в виду жителей Запада — говорим о политике, что является главной темой нашего разговора? Свобода, как предоставить людям больше свободы.

Да.

ВИКТОР ОРБАН: Когда вы говорите о политике в России, то это не самый главный вопрос. Вопрос номер один: как сохранить страну, потому что она очень большая. И тут привилегированное место занимает вопрос о сохранение страны, а не о свободе. Свобода — это просто ещё один вопрос, второй, третий в ряду. Не такой важный. Первый — сохранить страну единой.

И это порождает иную культуру и понимание политики. Это создаёт своего рода военный подход, который они практикуют, — геополитический подход, в котором всегда во главе угла стоят безопасность и буферные зоны. Это не наша культура, иной подход, который оправдан их историей.

Мы должны понять, что мы не сможем победить их таким образом. Это невозможно. Они не убьют своего лидера. Они никогда не сдадутся. Они будут сохранять и защищать страну. Мы увеличим финансирование — они вложат ещё больше. Если мы пошлём больше техники, они произведут ещё больше. Не заблуждайтесь насчёт русских.

Неужели они не устанут от Путина и не станут его свергать?

ВИКТОР ОРБАН: Да ладно вам. Это нелепо.

Что произойдёт, если Западу удастся убить Путина? Что случится с Россией и её ядерным арсеналом?

ВИКТОР ОРБАН: Хорошо. Вы позволите поделиться личным опытом?

Да.

ВИКТОР ОРБАН: Я занимал пост премьер-министра как раз в то время, когда в РФ на смену Ельцину пришёл Путин.

Да.

ВИКТОР ОРБАН: Ельцин был очень слаб и становился всё слабее. И я помню страх того времени здесь, в Венгрии, а также в Европе, будет ли новое руководство или нет. То есть люди по-настоящему боялись, что в РФ может возникнуть анархия.

Да.

ВИКТОР ОРБАН: Ельцин уходит, и нет нового человека, который окажется достаточно сильным, чтобы сохранить целостность страны, ядерный арсенал, контроль над армией и так далее. Так что все были счастливы, когда увидели, что после Ельцина пришёл Путин и как лидер начал контролировать армию и российское правительство. Все были счастливы, я это прекрасно помню.

Теперь, когда Путин находится у власти уже много лет, мы забыли о том, насколько опасно отсутствие сильного руководства или период междуцарствия в России. Междуцарствие — худший из возможных вариантов.

Но именно этого мы добиваемся. Такова цель Госдепартамента США.

ВИКТОР ОРБАН: Да, но это ошибка. Если такова цель, то это ошибка.

Дата публикации 30 августа 2023 года.

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