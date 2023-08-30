 

Военные Габона положили конец 50-летнему правлению семьи Бонго Ондимба в бывшей французской колонии

30.08.2023, 15:12, Новости дня
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О низложении президента Али Бонго Ондимба в среду утром объявили военные Габона. Новый военный переворот продолжил серию переворотов в бывших французских колониях в Центральной Африке, отмечает Frankfurter Allgemeine. В случае если сообщения об успешном захвате власти военными подтвердятся, то можно будет говорить об окончании правления страной семьи Бонго Ондимба, беспрерывно находящейся у власти с 1967 года. Габон является членом ОПЕК и, как и другие африканские страны, богат ресурсами и важен для французской экономики.


AP

В Габоне военные объявили о низложении только что переизбранного президента Али Бонго Ондимба. Frankfurter Allgemeine сообщает, что в среду утром в эфире телеканала Gabon 24 военные заявили, что они «положили конец существующему режиму» и «закрывают границы страны». Путч произошёл после оглашения официальных результатов «оспариваемых выборов». Согласно неподтверждённым источникам, пишет немецкая газета, избранный президент бежал в Марокко.

Frankfurter Allgemeine указывает, что выборы считались и до объявления официальных результатов «не очень свободными и честными». В стране с субботы был отключён интернет, а также введён ночной комендантский час. Поэтому о выборах из страны с 2,5 миллионов населения поступало мало сообщений. Международные наблюдатели не были допущены до выборов. Оппозиционный кандидат обвиняет правительство, что в некоторых регионах страны в бюллетенях был указан единственный кандидат — действовавший президент Али Бонго Ондимба.

Немецкая газета, ссылаясь на информационное агентство AFP, указывает, что в столице страны слышны выстрелы, а от формально остающегося у власти правительства невозможно получить комментарии. На видео, показанном в эфире телеканала страны, среди путчистов были опознаны члены Республиканской гвардии, Президентской гвардии, а также представители военных и полиции.

Группа из 12 военных и полицейских на камеру объявила, что говорит от имени «Комитета перехода и восстановления институций» и обвинила президента Али Бонго Ондимба в «безответственном, непредсказуемом управление правительством», которое привело к «продолжающемуся снижению социальной сплочённости», что угрожает ввергнуть страну в хаос.

«Таким образом, серия переворотов во франкоязычной Африке быстро расширяется после переворотов в Гвинее, Мали, Буркина-Фасо и совсем недавно в Нигере», — констатирует Frankfurter Allgemeine. Единственный оставшийся профранцузский лидер в Центральной Африке – это наследовавший в 2021-м должность своего отца Идрис Деби Итно в Чаде.

Frankfurter Allgemeine также напоминает, что семья формально правящего президента Али Бонго Ондимба находится у власти более 50 лет в бывшей французской колонии. Отец Али Бонго Ондимба стал президентом в 1967 году и «железной рукой» правил до 2009 года. Сам Али Бонго Ондимба был при своём отце министром обороны и после его смерти стал впервые президентом. На прошедших в субботу выборах Али Бонго Ондимба переизбрался на новый третий семилетний срок в первом туре с результатом 64,27% голосов при явке 56,65% от всех избирателей. После перенесённого в 2018 году инфаркта 64-летний президент считался слабым правителем, а первые беспорядки и требования отставки появились ещё в 2016 году.

Немецкое издание указывает, что в субботу в стране прошли также выборы парламента и муниципальные выборы. Габон является, кроме того, одним из 14 членов ОПЕК и важным поставщиком нефти на мировой рынок. Страна также богата и другими ресурсами, например, древесиной, ураном, железной рудой и марганцем. «После переворота в Габоне французская горнодобывающая компания Eramet уже объявила о вре́менном прекращении деятельности», — добавляет Frankfurter Allgemeine.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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