Мнение: О самой массированной атаке Украины… Продолжение — точно последует, а ответ?

Похоже, #Украина попробовала новую тактику дроновых атак, совметив удары веером и запуск роя беспилотников с территории союзников при поддержке спонсоров. Это принесло нулевой военный результат, но приличный имиджевый успех, поскольку #Россия не смогла отразить все удары. Так что продолжение со стороны Киева, скорее всего, последует.

Пора привыкать?

Этой ночью #Украина осуществила самую масштабную атаку БПЛА на российские регионы. По данным Минобороны РФ, украинские беспилотники — не только воздушные, но и водные — почти одновременно атаковали восемь российских регионов. И, как говорится в сводках, «имели успех».

1. Около 1:45 мск Минобороны РФ сообщило об уничтожении трёх украинских дронов в Брянской области и одного – в Орловской. Позже брянский и орловский губернаторы объявили, что пострадавших в регионах нет. Также глава Орловской области Андрей Клычков впоследствии заявил, что над регионом сбили два беспилотника;

2. Ближе к 2:00 мск Минобороны РФ рассказало, что авиация Черноморского флота уничтожила 4 катера с десантными группами ВСУ численностью до 50 человек;

3. Спустя полчаса МО РФ заявило, что около 2.00 мск ещё один дрон уничтожили над Калужской областью;

4. В 3:10 мск губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты;

5. Почти одновременно Минобороны РФ подтвердило, что украинский беспилотник сбили и над Рязанской областью.

6. Около 3:30 мск МО РФ заявило, что БПЛА самолётного типа был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области.

7. Также были сообщения об вероятной атаке дронов на Тульскую область (официально не подтверждены);

8. Наконец, более 20 БПЛА ударили по Пскову. В результате массированной атаки на псковский аэродром были поражены от двух до четырёх военно-транспортных самолётов Ил-76. Также, по некоторым данным, было попадание в топливный резервуар, из-за чего возник пожар. И тут нужно подчеркнуть, что аэропорт «Кресты» в Пскове — совмещённый: он относится к числу аэродромов совместного базирования, то есть не является военным объектом.

Некоторые комментаторы полагают, что атака на псковский аэропорт не могла быть осуществлена с территории Украины, до которой более 700 км только по прямой. И прямо указывают на Эстонию, до которой лишь несколько десятков километров. Но вряд ли Кремль решится напрямую обвинить страну-члена ЕС и #НАТО. Очередная «красная линия» оказалась фиктивной.

Что уже возымело вполне логичные последствия в ряле регионов. Власти ХМАО-Югры закупают антидроновые ружья почти на 1 млн рублей. Закупаемые антидроновые ружья должны работать при температуре от -20 до +55 °С, глушить сигналы не менее чем в шести диапазонах постановки помех, работать с навигационными системами GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou.

Что ж, не только москвичам пора привыкать к «новой реальности», ведь реального ответа от Москвы опять не будет?

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