Российским журналистам отказано в доступе на выставку IFA

Олег Капранов, обозреватель издания “Российская газета”, столкнулся с отказом в участии на международной выставке потребительской электроники IFA 2023 в Берлине. Сообщается, что решение об отказе пришло за один день до его предполагаемого вылета на мероприятие, как он поделился в своем Telegram-канале “Токсичная цифра”.

Согласно словам Капранова, аккредитация для него и его коллег была подтверждена еще в июле, а 28 августа им повторно были направлены бейджи и необходимые документы. Журналисты успели забронировать отель, получить визы и даже купить авиабилеты с двумя пересадками. Тем не менее, уже 29 августа пришло уведомление от организаторов с информацией о том, что представителям российских СМИ запрещено посещение выставки.

В официальном письме было указано: “К сожалению, мы не можем принять представителей СМИ из России. Приносим извинения за возможные неудобства и надеемся увидеть вас на IFA в будущем”.

Капранов отметил, что на протяжении более десяти лет он посещал выставку IFA от имени различных медиа, и теперь этот долгосрочный опыт закончился “неудачным образом”.

IFA — это одно из крупнейших и старейших событий в сфере потребительской электроники и бытовой техники в Европе. В текущем году она запланирована на период с 1 по 5 сентября в Берлине. Ранее было объявлено, что на IFA будут представлены различные инновации, включая портативную консоль Lenovo Legion Go за $800.