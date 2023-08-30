WhatsApp на компьютерах macOS теперь поддерживает групповые звонки

Обновленное приложение WhatsApp для компьютеров Apple, работающих на операционной системе macOS, теперь поддерживает групповые звонки. Разработчики этого популярного мессенджера поделились этой новостью на своем официальном блоге.

Важно отметить, что новая версия приложения WhatsApp для macOS аналогична предыдущей версии для Windows, которая была выпущена в начале этого года. Этот обновленный мессенджер для пользователей компьютеров Apple предоставляет возможность проводить групповые видео- и аудиозвонки. Максимальное количество участников в видеозвонке составляет 8 человек, а в аудиозвонке — до 32 человек.

Стоит также отметить, что пользователи теперь могут присоединяться к групповым звонкам, даже если созвон уже начался. Кроме того, они могут просматривать историю своих звонков и получать уведомления о входящих вызовах, даже если приложение закрыто.

Важным аспектом обновления стало обновление дизайна приложения, чтобы оно более соответствовало стилю пользователей macOS. Среди прочих новых функций — возможность отправки файлов простым перетаскиванием в чат с собеседником и улучшенная функция просмотра истории чатов.

Скачать новое приложение WhatsApp для компьютеров Apple можно на официальном сайте мессенджера, а в ближайшее время оно станет доступно и в магазине App Store.