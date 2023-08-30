 

Большая дискотека Мосурбанфорума в “Лужниках” пройдет 2 сентября

30.08.2023, 14:20, Новости дня
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В первую субботу сентября на площадке Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе “Лужники” пройдет большая вечеринка. Она начнется в 21:00 и продлится до двух часов ночи. Вход свободный.

На сцену у Малой спортивной арены выйдут диджеи Mike Spirit, DJ Fedor Fomin и другие. Специальными гостями станут Ольга Бузова и Feduk.

Дискотеки в “Лужниках” в рамках Урбанфорума проходят каждые выходные. На сцене уже выступили “Иванушки International”, МакSим, Nyusha, Pizza и другие.

Московский урбанфорум продлится до 10 сентября. Мероприятия проходят на площадках в парке “Зарядье”, “Лужниках”, Центральном выставочном зале “Манеж” и Гостином Дворе.

В минувшие выходные в Гостином Дворе прошли концерты и мастер-классы. На площадке выступил семейный психолог и блогер Марк Барто и камерный ансамбль “Солисты Москвы” под руководством дирижера Юрия Башмета.

На площадке парка “Зарядье” 24 и 25 августа состоялась деловая программа Московского урбанфорума. Эксперты обсудили влияние крупных проектов на развитие мегаполисов.

Расписание мероприятий Московского урбанистического форума доступно по ссылке.


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