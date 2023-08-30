“Лицо с футбольный мяч”: Боня показала жуткие кадры после операции

Последние несколько месяцев имя Виктории Бони не сходит с заголовков прессы. В мае публика активно обсуждала очередное появление экс-звезды “Дома-2” на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Теперь же брюнетка подкинула общественности новой повод для разговоров.

Не так давно Виктория объявила, что собирается сделать новую пластику. Звезда захотела лечь под нож американского пластического хирурга, подарившего известной модели Белле Хадид ее знаменитый “лисий” разрез глаз. Кто бы мог подумать, что такое классическое для многих богатых и известных желание может обернуться скандалом?

На днях, когда Виктория прилетела в Америку и встретилась с врачом лично, вокруг истории с ее операцией разгорелась настоящая шумиха. В своем аккаунте хирург опубликовал снимки пациентки без фильтров, на которых оказались видны все ее возрастные изменения. Кроме того, специалист указал, какие операции звезда делала до этого. Оказалось, ранее Боня преуменьшала число вмешательств. За это ее осудили как поклонники, так и некоторые коллеги.

Но кто бы что ни говорил и как бы не ругал модель, снимков с ее новым лицом ждет практически вся страна. Однако Виктория не спешит показываться публике и, как уточняет Общественная служба новостей, не смотрит на себя в зеркало. Знаменитость признается, что выглядит не лучшим образом. Но сегодня звезда показала жуткие кадры после операции, на которых все же можно разглядеть некоторые детали.

Боню запечатлели в стенах больницы, пока та лежала в специальном аппарате. Девушка за кадром объяснила, что Викторию поместили в восстановительную капсулу, которая помогает быстрее насыщать организм кислородом. А на следующем снимке звезда показала свое лицо, прикрытое тканевыми салфетками. На кадре практически не видно глаз модели, но можно разглядеть синяки и сильные отеки.

“Размер лица пока с футбольный мяч”, – пожаловалась Боня.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Малиновская устроила разнос уличенной во лжи Боне.