В Москве появятся виртуальные квартиры увеличенной площади

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30.08.2023, 13:33, Разное
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Московский застройщик А404 анонсировал появление виртуальных квартир увеличенной площади.

Инновация укладывается в русло тотальной цифровизации столицы и курса на развитие высоких технологий.

Москва – один из самых высокоразвитых городов в мире, но в то же время в нём очень дорогое жильё, признают в компании. Теперь практически любая семья сможет жить в больших, просторных квартирах с отличным ремонтом при помощи очков виртуальной реальности.

– Отныне доступны любые дизайны, этажи, виды из окна. Не беда теперь и транспортная доступность, поскольку в любую нужную вам точку города можно будет добраться виртуально. Для удобства разработки подобного проекта наши решения сделаны типовыми – 5 комнат и площадь 120 м². Оформление и прочие нюансы же каждый покупатель будет выбирать сам, – обещают предприниматели.

Первоначально в прошивке ПО будет доступен только центр Москвы, как наиболее востребованное место для проживания, но разработчики вскоре выпустят DLC с другими районами. Стоимость виртуальных квартир не раскрывается, но авторы проекта обещают, что они будут очень доступными – в 5-6 раз дешевле реальных аналогов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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