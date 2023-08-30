16-летняя фигуристка Горбачева извинилась за свое исчезновение

Алина Горбачева вышла со стадиона после тренировки и не пришла домой. Также, как напоминает “Царьград”, девушка отправилась в парк, а дальше ее след потерялся. Странно было и то, что спортсменка оставила вещи на набережной. Отмечается, что на тренировке она поругалась с тренером.

В полицию обратилась мать Алины Горбачевой, к поискам подключили “ЛизаАлерт”. Через несколько часов поисков, по данным VSE42.RU, девушку обнаружили в кинотеатре. Как оказалось, она переночевала в подъезде одного из многоэтажных домов, а утром пошла гулять.

В Сети поднялось возмущение по поводу поведения Алины Горбачевой. Высказалась даже Татьяна Тарасова, которая возмутилась безалаберностью спортсменки, которая не выходила на связь, пока ее искала вся Москва.

Наконец Алина Горбачева вышла на связь. В личном блоге она сообщила, что с ней все хорошо, и поблагодарила за беспокойство. “Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями!” – цитирует RT фигуристку.