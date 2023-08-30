 

“Кто из вас старше?”: Кудрявцева ошеломила помолодевшим видом на фоне мужа

30.08.2023, 13:06, Разное
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Семью Леры Кудрявцевой часто называют примером для подражания. Многие стремятся к такой же идиллии, какую звезде удалось достичь в браке с третьим мужем Игорем Макаровым. Разница в возрасте между супругами составляет 16 лет, но это совершенно не ощущается. В свои 52 года телеведущая не только может дать фору любой юной прелестнице, но и выглядит гораздо моложе своего избранника.

10 лет назад, вступая в брак с Макаровым, Кудрявцевой пришлось столкнуться с волной критики. Злопыхатели убеждали блондинку, что молодой муж быстро найдет ей замену, ведь с годами красота обязательно ее покинет. К счастью, слова хейтеров не сбылись. Сегодня хоккеист восхищается знаменитой женой не меньше, в день свадьбы, а та не перестает удивлять поклонников своей привлекательностью.

Накануне в социальных сетях звезды появился новый семейный снимок. Лера Кудрявцева предстала на фото с мужем и дочкой и объявила, что они вовсю готовятся к первому сентября. Впрочем, едва ли эта новость привлекла столько же внимания, сколько внешность знаменитости. Телеведущая появилась в кадре в наряде цвета хаки и в очередной раз ошеломила публику помолодевшим видом.

На фоне мужа, который, как отметили подписчики, заметно повзрослел и возмужал, телеведущая выглядит практически девочкой. Глядя на супругов вместе, невозможно понять, кому из них скоро исполнится 36, а кто уже разменял шестой десяток.

“Дочь растет, Макаров взрослеет и мужает, а Лера все такая же молодая и красивая”, “Лера все моложе и моложе”, “Я не поняла, кто из вас старше?”, – написали пользователи.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что сорвавшуюся на мат Кудрявцеву обругали после ее ссоры со стилистом.


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