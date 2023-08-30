Мнение: Советский зефирный тест

Вы, конечно, слышали про зефирный тест. Это когда ребёнка сажают перед тарелкой с зефиром и говорят: «можешь съесть один зефир прямо сейчас, или можешь подождать 5 минут, и тогда мы дадим тебе два зефира». Исследования показывают, что дети, которые могут выдержать 5 минут, во взрослом возрасте более успешны.

Вчера, когда мы обсуждали право подростков на труд, мне указали, что зефирный тест «неверен». Его проваливают не дети со слабой силой воли, а дети из бедных семей. Проваливают, так как знают, что вот сейчас зефир ещё лежит на тарелке, а позже он может исчезнуть, так что лучше не рисковать — съесть зефир немедленно. Дети обеспеченных родителей спокойны: они понимают, что если взрослый пообещал два зефира, он своё обещание выполнит. У детей из бедных семей такой уверенности нет.

Если так, я совершенно не удивлён, так как обман детей — одна из важных составляющих будущей бедности. Ребёнок, который что-то сделал в расчёте на будущую награду, но был обманут родителями, получает сразу две дурных установки:

1. Обманывать — это нормально, держать слово необязательно.

2. Нет смысла напрягаться, всё равно тебя надуют с оплатой.

Пообещали смартфон за четверть без троек, школьник выполнил условие, но смартфон не получил? Всё, его мотивация к учёбе падает в тартарары.

Во взрослом возрасте недоверие к начальству выливается в привычку работать по минимуму, с ленцой, и с порога отвергать даже самые простые карьерные комбинации. Парню из обеспеченной семьи можно сказать: «получай корочки экскаваторщика, через два месяца бросишь лопату и будешь за рычагами в тёплой кабине сидеть, зарплата тоже другая будет». Парень из бедной семьи, которого родители много раз обманывали с обещаниями, или рассмеётся вам на такое предложение в лицо, или вежливо согласится, но получать корочки не станет. Решит, например, что вы хотите таким хитрым образом повесить на него поломку экскаватора или ещё как-нибудь надуть. Связки «поработал — заработал» у него в голове нет.

Так вот, про советские традиции приучения к труду.

С одной стороны, многих старшеклассников в СССР учили разным интересным вещам — работать на реальных станках, например. Не во всех школах, конечно, но достаточно массово, чтобы такое не было исключением. Сейчас с уроками труда гораздо сложнее: учить детей программированию сложно, так как тут нужен особый склад мозгов, а к токарному станку, куда как более близкому и интересному для подростка, трудовик с директором предпочтут никого не подпускать. За вручение аттестата инфантильному неумехе никого в тюрьму не посадят, даже ругать не будут. Если же школьник сунет в станок руку, директор с трудовиком окажутся в беде. Поэтому административная логика требует заменить реальные уроки труда на вредительство — на возню с напильниками, например, или на подготовку презентаций в ПауэрПойнте.

В общем, многие школьники заканчивали советские школы, изучив основы реальной профессии, иногда даже получив профессоинальный разряд. Однако кроме навыка терзать резцом заготовку рабочему нужна ещё и трудовая этика. И с этим при социализме наблюдался закономерный провал. Капиталистическая установка — «каждый труд должен быть оплачен» — считалась в СССР неправильной, даже рваческой. Она часто заменялась на социалистическую — «все усердно работают, а потом делим по справедливости, как решит начальство».

Цитирую несколько типичных историй из комментариев (ссылка):

Ganzer. Вспомнилось, из советского детства. В 13 с половиной пришлось отработать месяц «практики» на заводе холодильников. В принципе, работа простая — берёшь жестяную заготовку для дверцы холодильника, вставляешь в конвейерную прорезь между катками, нажимаешь кнопку, поехала по сварке и окраске в сборочный цех. Работа 4 часа в день, оформления, естественно, никакого. Рядом цех — выдувают пластиковую начинку. Вонь, облой кругом, жестянки в заусенцах, хорошо, перчатки выдали.

Короче, про зарплату. Знаете, чем закончилось? Директор школы сказал, что, мол, ребята, на вашу зарплату мы купили новые колонки в актовый зал. И усилитель. Вы же не против, дети, правда?

Директор у нас в школе был вообще плох, педагог из него был негодный. Сказал бы как мужик, хотя бы на линейке, а то мы только через классуху узнали, ибо утомили её вопросом, где наши деньги. А забить и на практику не ходить — да как на неё не ходить, никто же не знал, что не заплатят. И в СССР такое да, сплошь и рядом. Вот где у детей никаких прав не было вообще, одни слова и пустые декларации.

Екатерина Образцова. Обычно в таких случаях начинается “итальянская забастовка”. Типа в следующий раз, если опять погонят в тот же цех те же детали крутить бесплатно, то вместо кручения деталей эксплуатируемые идут пить чай или пиво со старшими товарищами.

Ganzer. Дурных не было, в тот же цех (колхоз) не гоняли. Новая игра — новые правила. Но в итоге при советской власти ты всегда в дураках.

Олег Г.Мы так картошку и редиску собирали. Не самая лёгкая работа так-то. А на зарплату, вроде бы, что-то там для школы покупали. То ли покупали, то ли нет. Но работать бесплатно приучали стабильно…

…я бы посмотрел на “борца с режимом”, кто бы был внезапно против. С большим бы удовольствием посмотрел. У нас таких не встречалось в школе. Во всяком случае я не встречал…

…не явишься на практику, получишь проблемы. Причем серьёзные. Вызов родителей, отсутствие отработки по летней практике и прочие советские радости. Или тройку по биологии, так как практику (со сбором картошки и редиски) вешали на учительницу биологии. Что она, потом отличившемуся не найдет, за что оценку снизить? Лично я до 8-го класса собирался в лесной техникум, потом по счастью передумал. Мне биология была нужна…

…система была в корне гнилая. На бесплатную работу, за которую платить никто никогда и не собирался, нас лично гоняли с 3-го класса и до 8-го. Потом я ушёл в техникум, а там этой беды было меньше. Всё же профессии учили, а не ерунде всякой. Но несколько раз ездил убирать рябину и турнепс. Естественно, про деньги никто и не заикался.

…вот в армии колхоз был за счастье, так как кормили едой, а не баландой.

Екатерина Образцова. Уже в постсоветские лихие девяностые на классном собрании у нас решался вопрос ремонта в классном кабинете. Решили, что профессиональных рабочих нанимать дороговато. Тогда моя мама выступила с предложением: давайте, мол, поручим малярные работы мальчикам из класса, заплатим им не по 100 рублей за квадрат, как профессионалам, а по 50 рублей за квадрат. Скидка 50% за непрофессионализм, но всё равно прилично по тогдашним меркам (тем более для школьников, у которых пока еще собственного хозяйства нет, и всю выручку можно оставить в чистом виде себе). Народ обрадовался: о, точно, а пусть они вообще всё бесплатно сделают! Для любимого класса!

В общем, так никто ничего у нас и не отремонтировал.