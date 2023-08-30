Рупор кремлевской пропаганды: Переворот в Габоне
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Военные перевороты продолжают катиться по Африке.
Военные Габона захватили власть в стране и объявили о роспуске действующей власти.
Границы страны закрыты до дальнейшего уведомления. Органы власти распущены, действие конституции приостановлено.
По счастливому стечению обстоятельств Габон также является бывшей французской колонией, которая имеет запасы урана, нефти и газа.
Мятежники в Габоне прекратили вещание французских телеканалов на территории страны.
Фактически, в стране свергли правление семьи Бонго, которая правила Габоном еще с начала 60х годов при поддержке Франции.
Формальным поводом к перевороту послужили президентские выборы, где в 3-м туре победил действующий президент из правящей семьи, получивший пост по наследству.
После чего военные заявили "Хватит это терпеть" и отправились свергать власть.
Ждем официальных заявлений мятежников на тему дальнейшего вектора и перспектив возможной деколонизации Габона. Лучший способ избавиться от Франции – военный переворот. Посмотрим, выучили ли в Габоне этот урок.
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Источник: Colonel Cassad
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