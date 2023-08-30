 

Возвращение “Давай поженимся” обернулось скандалом. Что произошло?

30.08.2023, 11:54, Новости дня
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Больше года любимое шоу многих россиян “Давай поженимся” не выходило на экраны. За это время поклонники передачи, кажется, прошли все стадии принятия ситуации и смогли свыкнуться с мыслью о том, что, возможно, больше никогда не увидят новых выпусков. Но, как оказалось, выводы были поспешными. Недавно зрителей обрадовали новостью о том, что программа возвращается в эфир, а на днях долгожданная премьера наконец состоялась.

Создатели программы не скрывали, что шоу выйдет на экраны обновленным. Поэтому многие переживали, что изменения могут затронуть и кресла ведущих. К счастью, 28 августа в новой студии появился все тот же дуэт из неизменных звезд программы Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой. А вот третью любимицу публики Василису Володину заменили искусственным интеллектом. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь она давно покинула проект.

Астролог была вынуждена оставить программу в разгар пандемии ради сохранения собственного здоровья. Комментируя свое решение, ведущая намекала, что не стала пренебрегать мерами безопасностями в отличие от других коллег, которые якобы преследовали меркантильные цели. “Я выбрала жизнь, а кто-то – кошелек”, – заявляла Володина.

С того момента прошел уже не один год, но коллеги астролога, судя по всему, не забыли ее слова. В результате возвращение шоу обернулось скандалом. Лариса Гузеева не смогла сдержаться, чтобы не прокомментировать давнее высказывание Василисы Володиной. Телеведущая отомстила коллеге прямо в студии передачи и прилюдно уколола ее.

“Она не может выбрать: жизнь или кошелек. Мы выбрали жизнь”, – поиронизировала Гузеева.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Роза Сябитова сообщила о переменах в новом сезоне шоу “Давай поженимся!”.


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