Несовершеннолетним москвичам запретят смотреть на «голубую луну» 31 августа

Власти столицы вводят комендантский час для лиц младше 18 лет в ночь с 31 августа на 1 сентября. Причиной этого стало редкое атмосферное явление – «голубая луна», которое будет наблюдаться в небе над Москвой.

По словам учёных, Луна окрасится в нежно-голубой цвет из-за угла преломления отражённых лучей в верхних слоях атмосферы под влиянием антициклона. Специалисты бьют тревогу: излучение «голубой луны» уже вызывало вспышки массового гомосексуализма в прошлом. Наиболее известен инцидент, произошедший в 1972 году в Техасе, когда после подобного атмосферного явления на одном из ранчо завелись ковбои-мужеложцы, история которых впоследствии легла в основу фильма «Горбатая гора».

Чтобы оградить несовершеннолетних москвичей от пагубного воздействия «голубой луны», в ночь с 31 августа на 1 сентября столичная полиция будет выявлять подростков, оказавшихся на улице после 21:00. Также родители получили строгое предписание не подпускать своих детей в этот день к окнам.

– Это явление очень редкое, происходит раз в 60-70 лет, – говорит селенолог Аркадий Чердаков. – Воздействие излучения голубой луны на человеческую психику изучено слабо, однако есть все основания считать, что оно вызывает у наблюдателя неконтролируемые приступы гомосексуализма. Без своевременной медицинской помощи из острого состояния он может перейти в хроническую фазу. Согласно нашему законодательству, детей необходимо защищать от всей этой содомии, разносчиком которой 31 августа станет естественный спутник Земли.

Также в этот день

будет объявлен выходной для всех российских обсерваторий.

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