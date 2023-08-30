 

Несовершеннолетним москвичам запретят смотреть на «голубую луну» 31 августа

30.08.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти столицы вводят комендантский час для лиц младше 18 лет в ночь с 31 августа на 1 сентября. Причиной этого стало редкое атмосферное явление – «голубая луна», которое будет наблюдаться в небе над Москвой.

По словам учёных, Луна окрасится в нежно-голубой цвет из-за угла преломления отражённых лучей в верхних слоях атмосферы под влиянием антициклона. Специалисты бьют тревогу: излучение «голубой луны» уже вызывало вспышки массового гомосексуализма в прошлом. Наиболее известен инцидент, произошедший в 1972 году в Техасе, когда после подобного атмосферного явления на одном из ранчо завелись ковбои-мужеложцы, история которых впоследствии легла в основу фильма «Горбатая гора».

Чтобы оградить несовершеннолетних москвичей от пагубного воздействия «голубой луны», в ночь с 31 августа на 1 сентября столичная полиция будет выявлять подростков, оказавшихся на улице после 21:00. Также родители получили строгое предписание не подпускать своих детей в этот день к окнам.

– Это явление очень редкое, происходит раз в 60-70 лет, – говорит селенолог Аркадий Чердаков. – Воздействие излучения голубой луны на человеческую психику изучено слабо, однако есть все основания считать, что оно вызывает у наблюдателя неконтролируемые приступы гомосексуализма. Без своевременной медицинской помощи из острого состояния он может перейти в хроническую фазу. Согласно нашему законодательству, детей необходимо защищать от всей этой содомии, разносчиком которой 31 августа станет естественный спутник Земли.

Также в этот день
будет объявлен выходной для всех российских обсерваторий.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Мнение: Советский зефирный тест

30.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Переворот в Габоне

30.08 / Мнение: Зачем на обложке учебника Крымский мост?

30.08 / Рупор кремлевской пропаганды: На белорусском ТВ

30.08 / Нутрициолог Строков назвал продукты для защиты зрения и глазных яблок

30.08 / “Дом.РФ”: Застройщики увеличили на 21% количество проектов жилищного строительства

30.08 / Румынские фермеры чуть не линчевали украинского пилота, самолёт которого уничтожил свинарник

30.08 / 29 августа — в трех карточках «Новой»

30.08 / Сладкий картофель помогает снизить кровяное давление

30.08 / Ширвиндт считает известного ведущего “мелким провокатором”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика