 

Мнение: Зачем на обложке учебника Крымский мост?

30.08.2023, 11:18, Разное
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Оказывается на обложку учебника «История России» с 1945 года по настоящее время, разместили изображение Крымского моста. Якобы, по инициативе Владимира Путина.

Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал один из авторов пособия, первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Дословно: «Президент спросил: "В учебнике, который у нас сейчас, есть Крымский мост?". Все вздохнули, сказали, что нет. Завершили разделом о возвращении Крыма в родную гавань. На что Путин сказал: "Очень странно, это эпохальное событие, гордость всей России», – рассказал Гаспарян.

И хотя в самом учебнике ничего нет про Крымский мост, Владимира Путина решили уважить, разместив изображение моста на обложке. Вместе с телескопом и макетом ракеты.

Странное решение. Выходит, что с 1945 года по настоящее время самыми значимыми событиями в истории России были освоение космоса и возведение Крымского моста?

А как же крупнейший в мире нефтепровод «Дружба», построенный в 60-х?

А как же освоение нефтяных и газовых месторождений?

Как же возведение атомных электростанций?

Как же атомный ледоход «Ленин»?

Как же возведение КамАЗа?

Выходит, что на фоне Крымского моста всё это – мелочевка?

Источник: Ирек Муртазин


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