 

“Напоминает червяка в навозной жиже”: известный режиссер раскрыл свое отношение к Панину

30.08.2023, 9:25, Новости дня
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Было время, когда Алексей Панин считался перспективным и подающим большие надежды артистом. Но за последние годы репутация актера сильно пошатнулась. Теперь он удивляет поклонников не яркими ролями, а многочисленными скандалами и громкими выходками.

Сегодня относиться к Панину равнодушно практически невозможно. У артиста по-прежнему есть преданные фанаты, но большая часть публики его не понимает и осуждает. В актерской среде Алексея тоже давно не поддерживают. Если раньше он был желанным гостем на любых светских мероприятиях и имел много приятелей среди коллег, то сейчас его зачастую лишь критикуют.

Нелестное мнение о звезде фильма “Жмурки” сложилось и у режиссера картины “Окно в Париж” Юрия Мамина. Хотя постановщик придерживается схожих с актером политических взглядов, за которые того многие ругают, сказать ничего хорошего о его личности он не может.

В беседе с латвийскими журналистами Мамин признался, что считает поведение Панина безобразным и неприемлемым. По мнению режиссера, актера, который матерится и говорит “отвратительные гадости”, невозможно слушать. Поэтому постановщик считает, что Алексей недостоин того, чтобы его обсуждали и пускали на экран.

“Он напоминает даже не человека, а червяка, который копается в навозной жиже. Пусть общается с крысами в подвале”, – высказался Юрий Мамин.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Алексей Панин обратился к россиянам. Артист попросил прощения у известной журналистки, которую невольно подставил.


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