 

Ширвиндт считает известного ведущего “мелким провокатором”

30.08.2023, 8:10, Новости дня
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Не так давно актриса дала интервью Вячеславу Манучарову, в котором сделала ряд неоднозначных заявлений. Например, она уверена, что Алла Пугачева и Лия Ахеджакова на самом деле скрывают свое происхождение. Якобы Примадонна, получившая гражданство Израиля, действительно имеет еврейские корни, а отца артистки звали Борух. “А? Русской захотела стать!” – выдала Талызина.

Мнение пользователей Сети после выхода интервью разделилось. Многие посчитали, что у актрисы есть некоторые проблемы в силу возраста. Михаил Ширвиндт придерживается того же мнения. Телеведущий обозвал артистку “полоумной старушкой”, которая выжила из ума.

Кроме того, досталось и Владиславу Манучарову. Ширвиндт считает известного ведущего “мелким провокатором”, который на просторах интернета собирает персонажей вроде Ангелины Вовк и Татьяны Васильевой, которые говорят всякий бред в адрес своих коллег.

“Мне очень жаль эту несчастную актрису. Мне не жалко Манучарова, который такой мелкий провокатор, который лазит по просторам интернета и находит полоумных старушек вроде Талызиной”, – заявил Михаил Ширвиндт.

Кроме того, он сравнил телеведущего с собакой, которая, желая привлечь к себе внимание, валяется в экскрементах. “Но это собака. А когда это делают люди, это очень плохо”, – считает артист.


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