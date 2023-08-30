 

Ури Геллер утверждает, что у него есть настоящая фотография инопланетянки

30.08.2023, 7:00, Разное
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Ури Геллер утверждает, что у него есть «настоящая» фотография инопланетянки, сделанная в подвале заброшенного здания в 2004 году. Писатель Уитли Стрибер, похищенный инопланетянами, подтверждает подлинность снимка.

Ури Геллер обнародовал некую фотографию «инопланетянки», которая, по его словам, была сделана в подвале заброшенного здания в 2004 году. Он заявляет, что на изображении обнаженная инопланетянка.

Но самое интересное в том, что Уитли Стрибер, известный писатель и утверждающий, что он сам был похищен инопланетянами в 1985 году, поделился с Геллером своими фотографиями и уверен, что они «настоящие». Стрибер, попавший в центр внимания после публикации своей книги о похищениях инопланетянами, утверждает, что на снимках изображены те же существа, с которыми он встречался.

Публикуя доказательство своей встречи с инопланетянами в Сети, Геллер сообщил: «Мои дорогие друзья, я получил это изображение от моего друга Уитли Стрибера. Он утверждает, что оно, вероятно, настоящее. На снимке также запечатлены существа, которых он видел и с которыми был. Он уверен, что это реальность.»

Геллер заявил, что инопланетянка на фото выглядит беременной.

– Предположительно, она вышла из-под земли с целью исследования этого района и удовлетворения различных потребностей, – добавил экстрасенс.

Уитли Стрибер считает, что данное изображение может быть доказательством его встреч с инопланетянами. Он утверждает, что фотография «настоящая» и подкрепляет свои слова собственным опытом контакта с этими загадочными существами.


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