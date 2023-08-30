 

Мнение: Новосибирск опасносте

30.08.2023, 5:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пишут, что невероятные “украинские беспилотники” нанесли удар… по Пскову! Вообще – нифига себе. От Москвы до Пскова – 600 км! А от Москвы до ближайшей границы с Украиной – еще почти 900. Пишут, что “был массированный налет”, то ли 10, то ли 15 беспилотников, “ПВО в Пскове ведет бой с беспилотниками”…

Интересно, по какому следующему городу нанесут удар неуловимые и вездесущие украинские летающие приборы – по Новосибирску? Или уже сразу по Хабаровску? Или, не оставляет странное ощущение, нас дурят как-то уже совсем по-черному?

Несмиян намекает на то, что беспилотникам на Псков как-то проще и намного быстрее лететь откуда-нибудь из Латвии – она там рядом; может, бритва Оккама? НАТО атакует?!

И, пишут, на аэродроме в Пскове повредили транспортные самолеты. Так далеко лететь, чтобы повредить транспортные самолеты?? Похоже, градус абсурда во всем этом и без того идиотском действе начал подбираться к критическим значениям.

UPD. Возражают – БПЛА с Украины могут лететь на Псков… через Белоруссию, так, мол, намного короче получится. Хм. Через Белоруссию? Час от часу не легче.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Как простые люди помогали бороться с голодом 1921-1922 года

30.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Как простые люди помогали бороться с голодом 1921-1922 года

30.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Лето заканчивается

30.08 / Мнение: О выбитом из рук оружии России… Теперь только — «платить и каяться»?

30.08 / Мнение: Яшин не меняется

30.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Продолжение списка Эпштейна

29.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Война на Украине. Сводка 29.08.2023

29.08 / Мнение: Интервью с Дмитрием Лихачевым

29.08 / Мнение: Русским школьникам разрешат работать

29.08 / Мнение: Русским школьникам разрешат работать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика