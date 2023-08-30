Мнение: Новосибирск опасносте

Пишут, что невероятные “украинские беспилотники” нанесли удар… по Пскову! Вообще – нифига себе. От Москвы до Пскова – 600 км! А от Москвы до ближайшей границы с Украиной – еще почти 900. Пишут, что “был массированный налет”, то ли 10, то ли 15 беспилотников, “ПВО в Пскове ведет бой с беспилотниками”…

Интересно, по какому следующему городу нанесут удар неуловимые и вездесущие украинские летающие приборы – по Новосибирску? Или уже сразу по Хабаровску? Или, не оставляет странное ощущение, нас дурят как-то уже совсем по-черному?

Несмиян намекает на то, что беспилотникам на Псков как-то проще и намного быстрее лететь откуда-нибудь из Латвии – она там рядом; может, бритва Оккама? НАТО атакует?!

И, пишут, на аэродроме в Пскове повредили транспортные самолеты. Так далеко лететь, чтобы повредить транспортные самолеты?? Похоже, градус абсурда во всем этом и без того идиотском действе начал подбираться к критическим значениям.

UPD. Возражают – БПЛА с Украины могут лететь на Псков… через Белоруссию, так, мол, намного короче получится. Хм. Через Белоруссию? Час от часу не легче.