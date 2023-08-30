 

Рупор кремлевской пропаганды: Как простые люди помогали бороться с голодом 1921-1922 года

30.08.2023, 5:00, Разное
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Как простые люди помогали бороться с голодом 1921-1922 года

К 1 января 1922 года всего поступило на счета Наркомфина и ЦК Помгол 23 438 164 985 советских рублей частных пожертвований нищих в то время советских граждан в пользу голодающих.
То есть это прямые медяки и бумажные рубли, которые люди добровольно бросали в ящики для пожертвований или переводили на помощь голодным. Сюда не входят добровольно-принудительные отчисления с зарплат совслужащих и проч. – это именно пожертвования.

Если переводить на понятные деньги, то это примерно (очень примерно) – 370 000 долларов США того времени.
Больше всех дали:

москвичи – 5 212 740 018 рублей (81,5 тысяч долларов);
самарцы – 1 922 219 000 рублей (30 тысяч долларов);
киевляне – 1 680 638 792 рублей (26 тысяч долларов);
петроградцы – 1 403 752 243 рублей (22 тысячи долларов);
царицынцы – 1 261 414 691 рублей (20 тысяч долларов).
Меньше всего собрали в Вотском крае – 7 000 000 рублей (чуть больше ста долларов).

Считать очень грубо так: осенью-зимой 1921 за один золотой рубль давали от 28 000 до 39 000 советских бумажных рублей. Осенью в среднем он стоил 32 000 рублей. 2 золотых рубля это плюс-минус 1 американский доллар.
Что было понятнее в ценах, то, как уже неоднократно здесь приводил для наглядности, 1 000 долларов тогда – это полное месячное содержание детдома на 50-70 детей с персоналом в Поволжье.

https://vk.com/id6186050 – цинк

(с) Григорий Циденков

Источник: Colonel Cassad


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