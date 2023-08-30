 

Почему кабачки лучше не жарить? Отвечает диетолог

30.08.2023, 4:30, Новости дня
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Диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно готовить этот овощ, чтобы сохранить полезные свойства. По словам специалиста, кабачки не стоит жарить, так как они хорошо впитывают жир, который нейтрализует все полезные компоненты.

Диетолог заявила, что в них содержится много веществ, которые положительно сказываются на коже, костной системе и стабилизируют давление, отмечает ОСН. Лучше всего овощ запекать, отваривать или добавлять в супы.

“Кабачки хорошо идут как гарнир к запеченному мясу. Их можно есть и сырыми, особенно молодые”, – говорит Елена Соломатина.

Специалист отметила, что особенно кабачки полезны для детей, пожилых и болеющих. Дело в том, что в составе этого овоща микроэлементы, которые “забирают” на себя все вредные вещества, например радионуклиды, жир, сахар.


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