Bild – немецкая армия столкнулась с острой нехваткой солдат

Немецкое правительство выделило бундесверу миллиарды на перевооружение, но армия столкнулась с другой, ещё более серьёзной проблемой, а именно острым дефицитом солдат, пишет Bild. В немецком Союзе военнослужащих запаса предлагают восполнить пробел за счёт резервистов, но бюрократические трудности и странные причины для отказа мешают желающим попасть на военную службу.

Бундесвер получает миллиарды евро на закупку новых боевых самолётов, танков и снаряжения, пишет Bild. Но теперь он столкнулся с новой, ещё большой проблемой, а именно острой нехваткой солдат.

И немецкий Союз военнослужащих запаса предлагает восполнить пробел за счёт резервистов. Там говорят, что желающие есть, но министерство обороны заняло в этом вопросе оборонительную позицию. «У бундесвера есть возможность получить больше резервистов. Многие мужчины и женщины хотят служить в качестве солдат запаса, но у них не получается преодолеть бюрократические трудности или они получают отказ по непонятным причинам», заявил глава союза Патрик Зенсбург. По его словам, «из этой группы можно получить и кадровых военных».

Но в министерстве обороны сморят на ситуацию по-другому, продолжает немецкое издание. Там говорят, что повышение числа резервистов всегда связано с общим объёмом воинских должностей в бундесвере. «Использование резервистов зависит в первую очередь от потребностей войск», пояснила представитель оборонного ведомства.

К 2031 году бундесвер собирается увеличить число военнослужащих с 180 000 до 203 000. К концу 2022 года среди должностей выше рядового не было занято 18 000 мест, то есть каждое шестое. В 2022 году немецкая армия приняла в свои ряды 21 300 резервистов. В 2023 году — до конца июля — этот показатель составил 7500 резервистов.

Глава оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц требует от немецких властей масштабных реформ. Он призвал построить современные казармы и снабдить солдат снаряжением: «Но главным образом не хватает военнослужащих. Поэтому немецкому правительству не стоит удивляться тому, что как работодатель бундесвер потерял свою привлекательность и теряет персонал».

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