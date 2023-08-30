Guardian – старый порядок исчезает — интерес к БРИКС говорит о поиске новых коалиций

Прошедший саммит БРИКС стал поворотным моментом в истории, пишет The Guardian. Организация, изначально состоявшая их крупнейших экономик мира, стала расширяться. По словам автора статьи, страны видят, что мир возвращается к логике холодной войны, поэтому ищут новые коалиции и стараются опираться сами на себя.



AP

Саммит стран БРИКС, который прошёл в ЮАР, запомнится как поворотный момент в современной истории, пишет The Guardian. Связано это с расширением блока и с тем, что ещё несколько десятков стран выразили желание к нему присоединиться.

«Но популярность клуба не говорит о создании антизападного блока», — пишет автор статьи. В состав БРИКС-11 входят два союзника США: Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. По мнению журналиста, такой спрос на членство в блоке больше похож на выражение обеспокоенности по поводу того, как ослабляется глобальный порядок.

Поскольку мир становится всё более раздробленным, развивающиеся страны делают упор на самостоятельность и ищут новые коалиции, чтобы сохранить себе открытые возможности. Страны БРИКС-11 объединяет их взгляд на геополитику. После начала российской спецоперации НАТО консолидировался, а Москва и Пекин сблизились. Члены БРИКС видят, что мир движется к менталитету времён холодной войны и вражде между коалицией демократий во главе с США и конкурирующей группировкой автократий. Но многие страны этого не хотят, потому что такая обстановка снова ограничивала бы их политическую и экономическую свободу.

Развивающиеся страны ценят свою переговорную силу, позволяющую заключать более выгодные сделки в сфере торговли, технологий и оружия. Аргентина и Иран, например, видят в БРИКС возможность получить доступ к китайским инвестициям.

У изначальных членов клуба было две общие черты: это были крупные экономики с высокими потенциальными темпами роста. Присоединение Южной Африки в 2010 году показало, что клуб был заинтересован в перестройке управления международной системой. Но одни только США имели такой же ВВП, как и все страны БРИКС в 2022 году. Самым ощутимым достижением БРИКС автор статьи называет Новый банк развития – учреждение, которое с 2015 года одобрило кредиты на сумму почти $33 млрд, в основном на инфраструктурные проекты.

БРИКС действует на основе консенсуса, поэтому там, где члены блока согласны, например, по Сирии и Ливии, они делают коллективное заявление, а там, где их позиции расходятся – например, по Украине – они этого не делают.

Следующим крупным международным событием станет ежегодная встреча «Большой двадцатки», группы, в которую входит большинство крупнейших экономик мира. Она пройдёт в сентябре в Индии.

В прошлом году председателем «Большой двадцатки» была Индонезия. Автор статьи пишет, что раз тогда она осудила Россию, то теперь ей можно и не надеяться вступить в БРИКС в ближайшее время. «Старый порядок исчезает, а новый пытается зародиться», — пишет автор статьи в The Guardian. При этом, судя по всему, на следующем саммите БРИКС доминировать будет Путин как хозяин мероприятия.

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