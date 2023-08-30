 

Рупор кремлевской пропаганды: Лето заканчивается

30.08.2023, 3:45, Разное
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Лета в России осталось на 2-3 дня. Но это неточно.

Источник: Colonel Cassad


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