Рупор кремлевской пропаганды: Лето заканчивается
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Лета в России осталось на 2-3 дня. Но это неточно.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Лета в России осталось на 2-3 дня. Но это неточно.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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