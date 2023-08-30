 

Мнение: О выбитом из рук оружии России… Теперь только — «платить и каяться»?

30.08.2023, 3:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Это ещё один итог последних полутора лет совсем для России неутешительный. Очередное пополнение «списка потерь» там, где ожидалась полная и безоговорочная победа. Что особенно печально, профуканы все полимеры в одной из тех немногих сфер, где у России были все козыри на руках. А теперь не осталось ничего и даже хуже.

Впрочем, так бывает. Когда у тебя все козыри на руках, против тебя начинается партия в шахматы.

А Россия в итоге лишилась едва ли не мощнейшего своего оружия, за исключением ядерного.

Газпром опубликовал сильно сокращённую отчётность по МСФО за I полугодие 2023 года. Из условно хорошего — после колоссального убытка предыдущего шестимесячного периода российский газовый гигант вышел в небольшой плюс по чистой прибыли

Всё остальное — совсем не айс. Выручка значительно снизилась: с 6,9 трлн руб. до 4,1 трлн руб. — на 42% за год. Чистая прибыль за I полугодие составила 331 млрд руб. против 2,6 трлн год назад. Свободный денежный поток ушёл в глубокий минус (—507 млрд руб). Долг превысил 6 трлн руб., а чистый долг подскочил с 3,9 до 5,3 трлн руб., при этом показатель долговой нагрузки NetDebt/EBITDA составил 2,2, что достаточно высоко.

Отчасти эти результаты связаны с более чем двукратным падением цен на газ: с более 1000 долл. за кубометр в I полугодии 2022 года до 425 долл. сейчас. Такое падение не смогла компенсировать даже масштабная #девальвация рубля. Потому что главным итогом стала почти полная потеря европейского рынка голубого топлива. Попытка использовать торговлю газом как оружие провалилась.

В целом текущего операционного денежного потока по-прежнему недостаточно для финансирования инвестиционной программы. Очевидно, что Газпром продолжит наращивать долг, а его долговые метрики продолжат ухудшаться. Необходимость государственной поддержки для «национального достояния» может стать актуальной уже в обозримом будущем. И роста внутренних цен на газ, вероятно, не избежать.

Вот что бывает, когда #бизнес превращают в геополитический инструмент. На восстановление уйдут годы, если не десятилетия. И всё это время населению — оплачивать прошлогодний банкет с песней «А зима будет больша-а-ая» и расплачиваться за неудачный газовый шантаж.

То есть, платить и каяться?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Лето заканчивается

30.08 / Мнение: Яшин не меняется

30.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Продолжение списка Эпштейна

29.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Война на Украине. Сводка 29.08.2023

29.08 / Мнение: Интервью с Дмитрием Лихачевым

29.08 / Мнение: Русским школьникам разрешат работать

29.08 / Мнение: Русским школьникам разрешат работать

29.08 / Рупор кремлевской пропаганды: СВО. Рассказы

29.08 / Мнение: О мотивации украинцев и русских… Чья возьмёт?

29.08 / Жареная картошка может вызвать рак и мутации в клетках ДНК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика