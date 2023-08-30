Мнение: О выбитом из рук оружии России… Теперь только — «платить и каяться»?

Это ещё один итог последних полутора лет совсем для России неутешительный. Очередное пополнение «списка потерь» там, где ожидалась полная и безоговорочная победа. Что особенно печально, профуканы все полимеры в одной из тех немногих сфер, где у России были все козыри на руках. А теперь не осталось ничего и даже хуже.

Впрочем, так бывает. Когда у тебя все козыри на руках, против тебя начинается партия в шахматы.

А Россия в итоге лишилась едва ли не мощнейшего своего оружия, за исключением ядерного.

Газпром опубликовал сильно сокращённую отчётность по МСФО за I полугодие 2023 года. Из условно хорошего — после колоссального убытка предыдущего шестимесячного периода российский газовый гигант вышел в небольшой плюс по чистой прибыли

Всё остальное — совсем не айс. Выручка значительно снизилась: с 6,9 трлн руб. до 4,1 трлн руб. — на 42% за год. Чистая прибыль за I полугодие составила 331 млрд руб. против 2,6 трлн год назад. Свободный денежный поток ушёл в глубокий минус (—507 млрд руб). Долг превысил 6 трлн руб., а чистый долг подскочил с 3,9 до 5,3 трлн руб., при этом показатель долговой нагрузки NetDebt/EBITDA составил 2,2, что достаточно высоко.

Отчасти эти результаты связаны с более чем двукратным падением цен на газ: с более 1000 долл. за кубометр в I полугодии 2022 года до 425 долл. сейчас. Такое падение не смогла компенсировать даже масштабная #девальвация рубля. Потому что главным итогом стала почти полная потеря европейского рынка голубого топлива. Попытка использовать торговлю газом как оружие провалилась.

В целом текущего операционного денежного потока по-прежнему недостаточно для финансирования инвестиционной программы. Очевидно, что Газпром продолжит наращивать долг, а его долговые метрики продолжат ухудшаться. Необходимость государственной поддержки для «национального достояния» может стать актуальной уже в обозримом будущем. И роста внутренних цен на газ, вероятно, не избежать.

Вот что бывает, когда #бизнес превращают в геополитический инструмент. На восстановление уйдут годы, если не десятилетия. И всё это время населению — оплачивать прошлогодний банкет с песней «А зима будет больша-а-ая» и расплачиваться за неудачный газовый шантаж.

То есть, платить и каяться?

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