В Приморье местные жители засняли на видео медведя с бидоном на голове

В Приморском крае инспекторы охотнадзора и зоозащитники ищут медведя. Ночью местные жители сняли на видео зверя, который разгуливал вдоль дороги с бидоном на голове. Судя по всему, посудина застряла, и медведь не может самостоятельно ее снять.

Как сообщает Пятый канал, зоозащитники надеются найти животное, которое попало в беду. Если не снять бидон с головы, медведь может умереть от истощения.