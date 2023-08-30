 

В Приморье местные жители засняли на видео медведя с бидоном на голове

30.08.2023, 2:00, Новости дня
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В Приморском крае инспекторы охотнадзора и зоозащитники ищут медведя. Ночью местные жители сняли на видео зверя, который разгуливал вдоль дороги с бидоном на голове. Судя по всему, посудина застряла, и медведь не может самостоятельно ее снять.

Как сообщает Пятый канал, зоозащитники надеются найти животное, которое попало в беду. Если не снять бидон с головы, медведь может умереть от истощения.


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