WSJ – «не так всё плохо» — американские журналисты оценили успехи президента России во внешней политике

В то время как влияние Запада неуклонно тает из-за своей непоследовательности, Кремль укрепляет свои позиции на международной арене благодаря президенту РФ Владимиру Путину, передаёт издание Wall Street Journal. Среди прочего, американские журналисты отмечают успехи Москвы в Африке, на Ближнем Востоке и в отношениях с Китаем. Как отмечается, западные оппоненты президента РФ — это «Черчилли» на трибуне и «Чемберлены» в реальной жизни.



AP

Взгляд из Кремля на положение дел в РФ в связи с событиями на Украине далеко не такой мрачный, как хотелось бы оппонентам президента страны Владимира Путина. Украинцы заняты своими проблемами, такими как участие в спорах с американскими военными о том, кто виноват в медленном развитии «контрнаступления». Учитывая то обстоятельство, что в Пентагоне предупреждают Киев о неспособности предоставить Украине такие же или большие объёмы военной помощи для второго «наступления» в следующем году, в Кремле такие заявления могут расценить как преодоление «пика обороноспособности Украины», пишет Wall Street Journal.

За пределами страны Владимиру Путину также есть чему порадоваться. Переворот в Нигере подчёркивает огромный успех, которого добилась группа Вагнера в подрыве позиций Запада в Африке. Частично речь идёт о получении Россией контроля над такими ресурсами, как золото и уран, а частично о создании «хаотичных» угроз интересам Запада. Лидерам стран Запада приходится бороться с потоками мигрантов, поскольку беженцы устремляются на север, а угроза терроризма возрастает по мере того, как джихадистские группы укрепляют свои позиции в Сахеле. Крах французского и европейского могущества в Африке не просто подчёркивает геополитическое бессилие Европейского Союза, но и отвлекает внимание и ресурсы Вашингтона как от Азии, так и от Украины, сетует автор статьи.

Владимир Путин также поставил точку на Ближнем Востоке. Благодаря поддержке РФ Башар Асад высмеивает американские угрозы в Сирии. Давние американские союзники продолжают активизировать сотрудничество с Россией — ОАЭ бросили вызов американскому давлению, углубив коммерческие связи с Москвой, тогда как Иран ведёт поставки вооружения.

Несмотря на надежды Запада на то, что Си Цзиньпин отвернётся от своего союзника, отношения Китая с Россией, остаются крепкими. Китай скупает всю российскую нефть и газ, которые ему удается получить, и поставляет значительные объёмы оборудования «двойного назначения», которое помогает Владимиру Путину поддерживать «на плаву» как экономику, так и военную кампанию. Китай питает «военную машину Путина» и, вероятно, будет продолжать это делать вне зависимости от того, что говорит или делает президент США Джо Байден, сокрушается Wall Street Journal.

Президент РФ также может быть воодушевлён политическими событиями в Соединённых Штатах. Путь Дональда Трампа к выдвижению его кандидатуры от Республиканской партии кажется открытым, а шансы на его возвращение в Белый дом растут. Джо Байден не предоставил последовательного и убедительного разъяснения своей политики в отношении Украины, которое могло бы сплотить нацию. Перешёптывания американских военных о том, что ошибки украинского командования стали причиной неудач на поле боя, не усилят общественную поддержку, подчёркивает Wall Street Journal.

Самым сильным «активом» Владимира Путина, как всегда, остаётся непоследовательность современного Запада. Как отмечает издание, западные оппоненты президента РФ — это «Черчилли» на трибуне и «Чемберлены» в реальной жизни. Они заявляют о своей неизменной приверженности основанному на правилах международному порядку, который запрещает территориальные захваты, и в то же время тихо оказывают давление на Украину, чтобы она смирилась с потерей Крыма* и Донбасса**. Они торжественно отмечают Месяц гордости в Кабуле, готовясь к массовой передаче афганцев Талибану***. Они колеблются между осуждением Саудовской Аравии и объявлению его «государством-изгоем» и просят его о помощи. Они поучают страны «Глобального Юга» жертвовать ради общего блага в области изменения климата, даже несмотря на то, что сами придерживаются протекционистской политики, которая угрожает экономическому будущему Юга.

Непоследовательность американской внешней политики подрывает позиции Вашингтона внутри страны. Если Джо Байден хочет победы Украины в вооружённом конфликте против России, то почему он не отправляет больше и лучшее оружие? Если его цель — компромисс, в результате которого президенту РФ достанется большая часть новых территорий, то почему США тратят так много денег на столь мизерный результат? — задаётся вопросом автор материала. Тем не менее, в Белом Доме так и не нашли способ заставить Владимира Путина проиграть или принудить его к переговорам на «разумных условиях».

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



** Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).

*** «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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