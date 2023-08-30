 

Мнение: Яшин не меняется

30.08.2023, 0:48, Разное
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Илья Яшин вызывает все больше уважения. Буквально – он уважать себя заставил.

“Политзаключенный Илья Яшин пишет из тюрьмы. Сильно. «Украина заявила о готовности обменивать российских политзеков, выступающих против войны, на пленных солдат ВС РФ. Журналисты, обращаясь через адвокатов, попросили уточнить, соглашусь ли я на такой обмен.
Чтобы снять все вопросы, хочу сделать небольшое заявление.
1. Я приветствую инициативу Украины и благодарен людям, которые за ней стоят. В разгар войны и на фоне непрекращающихся бомбёжек подобный акт гуманизма дорогого стоит.
2. Надеюсь, российская сторона примет предложение и в скором времени обмен состоится. Выход невинно осуждённых из тюрем станет большой радостью.
3. Для себя, тем не менее, я никаких вариантов обмена не рассматриваю. Обмен подразумевает эмиграцию. Для меня это неприемлемо.
4. Свобода в обмен на эмиграцию – сделка, которую Кремль неформально предложил всем лидерам оппозиции ещё в 2021 году. Я эту сделку отверг и позицию с тех пор не менял.
5. Оставаясь в России, я выражаю протест против фактического запрета гражданам заниматься независимой политикой. Я протестую против преступной и варварской войны, развязанной Путиным в отношении Украины. И одновременно отстаиваю своё право жить, работать и выражать свободное мнение в собственной стране.
6. Я никуда не уеду и доведу свою борьбу до конца, сколько бы времени это не заняло. Россия – мой дом. Я свой дом не оставлю. В конце концов, кому-то в этом доме ещё ремонт надо будет делать 😊» (ИЛЬЯ ЯШИН)

Источник: Размышления вольного социолога


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