Мнение: Русским школьникам разрешат работать

Подростки из зажиточных семей в среднем начинают работать на два-три года раньше, чем их сверстники из семей малообеспеченных. Очевидных причин на то две.

Во-первых, зажиточные семьи потому и зажиточные, что считают личные усилия ключом к успеху. Обеспеченные родители с раннего возраста вдалбливают своим детям в голову: лично вы должны много и хорошо работать, чтобы у вас всё было хорошо. В семьях менее зажиточных установки другие. Маргиналы обычно верят, будто всё зависит от блата, удачи и тому подобных внешних факторов, но никак уж не от усердного труда. «От трудов праведных не наживёшь палат каменных». Семьи среднего достатка предполагают, будто ключ к успеху — образование, так что подростку надо не работать, а грызть гранит, получать синие или красные корочки диплома.

Во-вторых, дети из обеспеченных семей имеют возможность устроиться на работу, не совершая ради этого каких-то звероподобных усилий. Школьнику без связей, напротив, получить работу непросто, так как наш Трудовой Кодекс унаследовал от советского КЗоТ неприязненное отношение к труду. Согласно духу законов, труд — это что-то плохое и вредное, от чего несовершеннолетних надо тщательно оберегать. Поэтому нормальный предприниматель или начальник отдела кадров предпочтут несовершеннолетних на работу не брать вообще, просто во избежание проблем.

Теоретически трудовым воспитанием должно заниматься государство, однако на практике тут у нас провал: молодёжные работники сильно оторваны от жизни, заняты своей аппаратной вознёй и, до кучи, не имеют ресурсов, чтобы нормально всё организовать. Выстроить стадо подростков в слово «Россия» и снять их с квадрокоптера — это пожалуйста. Создать для подростков нормальные рабочие места вместо нынешних «пропалывай цветы за 5000 рублей в месяц» — уже нет, далеко за пределами их возможностей.

Подростку из небогатой семьи приходится приложить немало усилий, чтобы первую свою работу найти, причём зачастую эта работа оказывается совсем уж дрянной. Многие или не пытаются вовсе, или робко пытаются, но сдаются после первых закономерных неудач. Подростку из обеспеченной семьи получить позицию, где ему будут платить, как взрослому, и где с него будут спрашивать, как со взрослого, гораздо легче.

Так вот, отличная новость. Надеюсь, поборники социальной справедливости порадуются вместе со мной. Владимир Путин поручил кабинету министров продумать, как эту проблему решить. Как компенсировать работодателям те проблемы, которые создаёт Трудовой Кодекс, чтобы они всё же могли себе позволить брать на работу школьников с 14 лет. Цитирую (ссылка):

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией “Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов”… рассмотреть вопросы… о реализации мероприятий, направленных на содействие занятости и стимулирование к трудоустройству (в том числе для выполнения временных работ) граждан в возрасте от 14 до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, включая предоставление льгот работодателям при приеме на работу таких граждан и упрощение приема на работу граждан в возрасте до 18 лет», — говорится в перечне поручений.

Что конкретно надо сделать, понятно. Льготы свои государство может потратить, как я указал выше, на закупку квадрокоптеров, бизнесу токсичные деньги от государства не нужны. Что реально поможет подросткам в трудоустройстве, так это зачистка Трудового Кодекса от дискриминирующих их статей.

К примеру, я бы немедленно вычеркнул статью 92, согласно которой подросткам до 16 лет разрешается работать или 3 дня в неделю, или по 5 часов в день. Ну, в самом деле, школа бьёт подростку по мозгам шесть дней в неделю, заставляя его высиживать кучу томительных уроков, а потом принуждая питомца к выполнению муторных домашних заданий. Работать гораздо легче, чем учиться, но если подросток хочет поработать летом — сразу нет, только укороченный день и все мыслимые ограничения, чтобы мамин пирожок ни в коем случае не вспотел… Нормальная работа гораздо полезнее для навыков и характера, чем протирание штанов за партой, но лицемерам почему-то не приходит в голову ни ограничить учёбу 24 часами в неделю, ни запретить «сверхурочные» в виде домашки. Пожалуй, залётный инопланетянин, изучив наши порядки, решил бы, что государство намеренно пытается отвратить детей от труда.

Ещё я убрал бы из Трудового Кодекса безумную статью 269, которая фактически запрещает принятых на работу подростков увольнять. Давайте включим логику: у подростка нет репутации, нет опыта работы, нет навыков. Это кот в мешке, который проживает непростой период своей жизни, и у которого мозги-то ещё окончательно не развились. На собеседовании мы видим вполне адекватного парня, а через две недели он вдруг становится неадекватным — например, из-за какой-нибудь подростковой романтической ерунды. Делает всё тяп-ляп, опаздывает, зависает в телефоне.

Понятно, что в этой ситуации надо пригласить подростка к себе в кабинет, объяснить ему суть проблемы и показать пальцем на дверь. Но… статья 269 ТК РФ запрещает так делать! Надо или нарушать закон, надеясь, что уволенный не окажется сволочью, или устраивать утомительное театрально-бюрократическое шоу, чтобы уволить несчастного по статье. Или — самый очевидный вариант — вообще не брать подростков на работу. «Сейчас вакансий нет, позвоните нам, когда вам исполнится 18 лет».

В общем, проблемой озаботились на высшем уровне, и это очень здорово. Я не уверен, что проблему решат — идейные паразиты уже начали ожидаемую истерику, возмущаясь злыми капиталистами, которые заставляют бедных деточек работать. Однако проблему, по крайней мере, наконец-то обозначили вслух. Это уже большой шаг вперёд.