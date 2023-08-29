Мнение: О мотивации украинцев и русских… Чья возьмёт?

Большинство личного состава ВСУ сейчас — это мобилизованные без особого боевого опыта, а многие даже и срочную не служили. Но они защищают «рідну землю», а следовательно, мотивация их высока. Ну, или должна таковой быть. Среди российских военных в зоне СВО большинство, судя по словам министра обороны Сергея Шойгу, за контрактниками и добровольцами.

Вопрос: чья #мотивация сильнее?

Казалось бы, ответ очевиден. И на него надеялись как натовские военные планировщики, разрабатывавшие стратегию «контрнаступа», так и украинские военачальники, взявшиеся её исполнять. Мол, желание гнать супостата и добывать свободу придаст сил воинам под жовто-блакитним прапором, а «мотивированные деньгами» вороги побегут при первом же натиске. Ведь жить-то хочется, а «в гробу карманов нет».

Реальность опрокинула эти расчёты. Что стало одной из главных причин неудач ВСУ в летней кампании. Где к исходу третьего месяца «продвижение» минимально, материальные и людские потери запредельны, а разочарование спонсоров и союзников безмерно.

Почему так вышло?

Ну, во-первых, реальная мотивация на передовой сильно отличается от книжных стереотипов. Помимо желания выжить, для чего нужно успеть уничтожить противника до того, как он попробует убить тебя, работают и другие инстинкты. Месть «за своих», например. И тут люди по обе стороны — почти на равных.

А во-вторых… Поставьте себя на место Тараса из Житомирщины или Степана с Волыни, которых мобилизовали возвращать «границы 1991 года» где-то далеко от их домов и вообще на чуждом востоке страны. А у них дома — семьи, жёны, дети. К которым надо вернуться живым и желательно целым. Потому что за потерянную конечность вроде бы и положены выплаты в 1 млн грн, но за ними ещё придётся ой как побегать. Дело организовано так, что и 100 тыс. грн за простое ранение получить не просто. И о чём же будет в первую очередь думать мобилизованный захисник под вой мин и грохот снарядов?

С другой стороны — пошедший добровольцем на контракт обычный мужчина средних лет, разведённый трудяга, для которого и 200 тысяч рублей — очень хорошие #деньги, и вообще «уж лучше так, чем от водки и от простуд», и возможность хоть на время почувствовать себя «настоящим мужиком». Рафинированные мальчики, привыкшие к латте и смузи, могут сколь угодно воротить носы, но для значительного числа медианных россиян средних лет мужского пола это — реальный мотив. И что-то типа выхода из кризиса среднего возраста. Будут ли они бояться смерти сильнее, чем те, кто мечтают как можно скорей вернуться под бочок к тёплой Ганне или Ульяне? Да нифига подобного!

И ещё есть один секрет полишинеля.

Мотивация в зоне боевых действий лучше работает, когда снарядов в сторону противника летит больше, чем прилетает с его стороны. А тут численное превосходство за ВС РФ.

Ну и чья возьмёт?

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