 

Мнение: ТАЙМКОДЫ вчерашнего психологического стрима

29.08.2023, 21:00, Разное
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ТАЙМКОДЫ
1:13 Звук есть, начало стрима
1:36 Вывод из проведённых психологических консультаций. Люди сбиты с толку современной популярной психологией. Слишком “рыночный” подход к отношениям, преувеличенная ориентация на себя
6:33 Почему мы ищем отношения. Человек как недоенная корова
13:36 Представление. КНИГА
15:00 Причина всего в детстве. Ребёнок — часть родителей. Неукоренённость в мире
20:26 Веду стримы так, как я работал проводником и возил «зайцев»
27:13 Почему в медленной северной России наглость – второе счастье. Русское стремление избегать конфликтов. Северная ментальность. Рецепт успеха — быть быстрее
36:01 Неясный вопрос об армии
37:30 Школа или домашнее образование – вопрос не такой простой. Образование в РФ плохо и будет становиться все хуже, но не в этом дело. Школа — школа жизни. Снять ответственность за учёбу с ребёнка
47:54 О шерстистом звуке
50:44 Ребёнок увидел «голую тётю». Как реагировать
55:06 Женщина в чате — хорошо. Ребёнок — алименты — алкоголь. Выкуп отношений за бутылку. Достоевский и Сниткина
1:06:16 В чём причина успеха Яна Непомнящего. Личный ритм. Дергун или тягун – кто ВЫ?
1:19:47 Бытие определяет сознание. Столкновение ценностей разных систем. Комплекс повышенной заботы
1:24:20 Как стать быстрее флегматику и надо ли
1:28:44 Вторая воля
1:31:29 Поиск «вымени» у человека
1:33:24 КОНЕЦ

Источник: Размышления вольного социолога


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