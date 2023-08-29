Мнение: ТАЙМКОДЫ вчерашнего психологического стрима

ТАЙМКОДЫ

1:13 Звук есть, начало стрима

1:36 Вывод из проведённых психологических консультаций. Люди сбиты с толку современной популярной психологией. Слишком “рыночный” подход к отношениям, преувеличенная ориентация на себя

6:33 Почему мы ищем отношения. Человек как недоенная корова

13:36 Представление. КНИГА

15:00 Причина всего в детстве. Ребёнок — часть родителей. Неукоренённость в мире

20:26 Веду стримы так, как я работал проводником и возил «зайцев»

27:13 Почему в медленной северной России наглость – второе счастье. Русское стремление избегать конфликтов. Северная ментальность. Рецепт успеха — быть быстрее

36:01 Неясный вопрос об армии

37:30 Школа или домашнее образование – вопрос не такой простой. Образование в РФ плохо и будет становиться все хуже, но не в этом дело. Школа — школа жизни. Снять ответственность за учёбу с ребёнка

47:54 О шерстистом звуке

50:44 Ребёнок увидел «голую тётю». Как реагировать

55:06 Женщина в чате — хорошо. Ребёнок — алименты — алкоголь. Выкуп отношений за бутылку. Достоевский и Сниткина

1:06:16 В чём причина успеха Яна Непомнящего. Личный ритм. Дергун или тягун – кто ВЫ?

1:19:47 Бытие определяет сознание. Столкновение ценностей разных систем. Комплекс повышенной заботы

1:24:20 Как стать быстрее флегматику и надо ли

1:28:44 Вторая воля

1:31:29 Поиск «вымени» у человека

1:33:24 КОНЕЦ