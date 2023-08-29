 

“Это гениально”: что сделал Николай Носков для прорыва в шоу-бизнесе

29.08.2023, 20:55, Новости дня
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В последние годы на долю талантливого музыканта выпало немало бед. Утраченное после инсульта здоровье отразилось на самочувствии, стало препятствием для продолжения головокружительной карьеры. Но даже сейчас знаменитый мужчина продолжает радовать публику вопреки боли и физическому напряжению. Николай Носков не привык сдаваться и искренне любит свое дело.

Певец, продюсер и педагог по вокалу Александр Поляков в подкасте “Радио 1” заговорил о недостатках современных российских композиций. При этом он похвалил уникального артиста шоу-бизнеса, который представил в конце прошлого века совершенно новое веяние в музыкальной среде.

“Выдающиеся исполнители запомнились. Допустим, Николай Носков сделал проект в 90-е годы. Это гениально. Это вообще явление для нашей отечественной музыки – совместить высокую поэзию с блюзом, рок-музыкой высокого качества. Я считаю, что в 90-е, если говорить не просто об успешном коммерческом проекте, а о музыке, ничего более крутого не было. Носков – это открытие вообще… До сих пор звучит. Почти все парни, которые учатся, перепели его репертуар”, – поделился личным мнением специалист.

По словам эксперта, покинув “Парк Горького”, Николай Носков хорошо постарался, создав нечто особенное для прорыва в шоу-бизнесе. Его нетривиальная музыка была в диковинку для аудитории соотечественников и отлично прижилась в плейлистах молодого поколения.


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