Мнение: Секретные похороны
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Пишут, что основателя и владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина похоронили. Чуть ли не в режиме спцецоперации. Тайно, без почестей, без почетного караула, положенного Герою России…. С отвлекающим прощанием в другом месте.
Зачем надо было устраивать секретные похороны? Почему не предоставили возможность проститься с Пригожиным всем, кто хотел с ним проститься? Чтобы по городам и весям России, и Африки с Украиной расползлись слухи, что Пригожин – жив? Что его смерть – это инсценировка для врагов?
Фотография Евгения Пригожина отсюда
PS Кроме страницы в ЖЖ у меня есть каналы на YouTube и в Rutube. Завел и Telegram-канал. Подписывайтесь!
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет