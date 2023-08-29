 

Мнение: Секретные похороны

29.08.2023, 20:20, Разное
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Пишут, что основателя и владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина похоронили. Чуть ли не в режиме спцецоперации. Тайно, без почестей, без почетного караула, положенного Герою России…. С отвлекающим прощанием в другом месте.

Зачем надо было устраивать секретные похороны? Почему не предоставили  возможность проститься с Пригожиным всем, кто хотел с ним проститься? Чтобы по городам и весям России, и Африки с Украиной расползлись слухи, что Пригожин – жив? Что его смерть – это инсценировка для врагов?

Фотография Евгения Пригожина отсюда

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Источник: Ирек Муртазин


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