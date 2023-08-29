Мнение: Брежнев и репрессии, отношение к демобилизованным и поколение разрушителей СССР

1. По поводу репрессий, любимой сталинской 58-й статьи, тайных троцкистских организаций и польских шпионов. Цитирую (ссылка):



Генерал Бобков, ведавший в КГБ преследованиями диссидентов, сообщает: «Рассказывают о таком факте. Ещё в его [Брежнева] бытность секретарём обкома партии к нему пришли согласовывать вопрос об аресте какого-то человека за распространение антисоветских анекдотов. Брежнев потребовал выяснить, что это были за анекдоты и каким образом «антисоветчик» распространял их. Оказалось, один анекдот он рассказал в очереди за молоком, а второй – во время скандала в булочной, где продавали несвежий хлеб. – Арестовывать его не за что, – объявил Брежнев, – бороться надо не с теми, кто рассказывает анекдоты, а с теми, кто поставляет несвежий хлеб и создаёт очереди за молоком!»

2. Читатели прислали вырезку из газеты — проблемы у демобилизованных, вернувшихся из армии после победы над Гитлером. Хоть многие и думают, будто «при Сталине порядок был», однако бюрократия процветала при социализме все 75 лет. Гоняли народ за бумажками при Сталине похлеще, чем сейчас, тем более что ничего подобного МФЦ тогда не было и в проекте:





3. Дзен-канал «Блог инженера-нефтяника» скептически пишет про послевоенное поколение наших граждан. Точнее, про тех представителей этого поколения, которые рассказывают сказки про идеальный небесный СССР, одновременно ругая нынешнюю Россию и современную молодёжь (ссылка):

Но трудно отрицать главное. Поколение победителей вырастило совершенно иное поколение. Которое не оказалось готово к испытаниям. Их баловали, нежили, что и понятно, трудно в этом упрекать тех, кто прошел через ад. Только они в полной мере могут ценить жизнь и ее радости. Но есть и обратная сторона – выросли слабые люди, но зато с очень большими амбициями с претензией на то, что им все должны. Многие вообще ничего не создавали, а только проедали и разрушали. Но при этом что-то лопочут про «детей войны», которую они застали в люльке и требуют к себе особого отношения. А за что к ним особо относиться то? Старость – не заслуга человека, это заслуга времени. Все, кто проживет достаточно, станет старым. <…>

Господа, если вы хотите уважения к себе, то вы должны его заслужить. В том числе и уважением к молодежи. А вас послушать, то молодежь сплошь уголовники, алкоголики, наркоманы и дамы с низкой социальной ответственностью. Кругом тупицы и жертвы ЕГЭ. Я не знаю, где вы ее находите, меня окружает разная молодежь, преимущественно умная, непьющая, целеустремленная и работящая. И я в нее верю.

Добавлю от себя, что люди разные, и я не считаю возможным сравнивать разные поколения иначе как в формате бездумной болтовни. Чтобы что-то сказать про миллионы людей, будь то люди 1940-х или 1990-х годов рождения, надо проводить исследование. Судить же о целом поколении по единичным его представителям, которые мне нравятся или не нравятся, дело заведомо гиблое — ошибки тут гарантированы.

Замечу только, что «поколение ЕГЭ» мне нравится. По моим воспоминаниям, новое поколение как минимум не хуже нас, и уж во всяком случае — гораздо адекватнее и добрее.